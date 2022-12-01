Linux基金會任命台灣運營總監
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總部位於臺灣的Alex Lu將彙集消費設備製造商和Linux開發人員，以推進下一代計算平台的發展。
三藩市 — 2010年5月11日 — 致力於加速Linux發展的非營利組織Linux基金會（LF）今天宣佈任命Alex Lu為新任臺灣運營總監。 Lu將利用他與臺灣消費設備製造商合作的經驗，推進MeeGo等戰略行動計畫的合作。
“如果沒有臺灣的人民和公司，全球無處不在的移動計算運動就不會發生，”Linux基金會執行董事Jim Zemlin說。 “新的競爭壓力和不斷擴大的市場機會正在促使臺灣公司更多地採用Linux，沒有人比Alex Lu更適合促進臺灣Linux的合作。
隨著Android和MeeGo等舉措的出現，分析師估計Linux是手機、筆記型電腦、MID、資訊娛樂設備等行動計算增長最快的平臺。 特別是臺灣，是移動和嵌入式開發的溫床，今天該國有各種各樣的公司正在增加對Linux開發社區和MeeGo等計劃的參與。 Lu的工作將有助於集中精力，在PC以及移動和嵌入式計算上推進Linux。
“ Linux基金會台灣業務主管盧志祥說：“台灣可能是一個小島，但在電腦和電子製造領域卻充滿了全球衝擊。” “在Linux開發社區和台灣公司之間分享技術專長和營銷力量的機會很大。我期待著幫助這些重要的利益相關者聚集在一起，以改進Linux。”
Lu的職業生涯包括在應用材料公司（Applied Materials）任職八年，並擔任Monte Jade科技協會財務副總裁，該協會是致力於將海灣地區和亞洲的高科技專業知識相結合的非營利組織。 Lu還是DeviceVM的聯合創始人，作為業務開發高級副總裁，他繼續與領先的OEM（宏碁，華碩，聯想，LG和Sony等）簽訂全球合同，從而使Linux的市場份額達到了數千萬上網本，筆記本和台式機。 Lu擁有台灣東海大學的化學工程學士學位和Drexel大學的MBA學位。
關於 Linux 基金會
Linux 基金會是一個非營利性聯盟，致力於促進 Linux 的發展。 Linux基金會成立於2007年，贊助Linux創建者Linus Torvalds的工作，並得到來自世界各地的領先Linux和開源公司以及開發人員的支援。 Linux 基金會通過提供包括獨家活動和在線協作（包括 LinuxCon 和 Linux.com）在內的資源和服務來促進、保護和標準化 Linux。 欲瞭解更多資訊，請訪問基金會網站。
商標：Linux 基金會和Linux標準基礎是Linux基金會的商標。 Linux是Linus Torvalds的商標。 第三方標誌和品牌是其各自所有者的財產。
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