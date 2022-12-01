Linux基金會任命中國運營總監
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Linux資深人士Cliff Miller帶來了亞太市場的專業知識，為中國的社區和行業架起橋樑
三藩市 — 2010年5月11日 — 致力於加速Linux發展的非營利組織Linux基金會（LF）今天宣佈任命Cliff Miller為新任中國運營總監。 米勒將與該國的公司和社區成員合作，幫助推進MeeGo等戰略計劃，並促進與獨家活動，培訓研討會和技術工作組的合作。
“中國代表了Linux社區的重要組成部分，”Linux基金會執行董事Jim Zemlin說。 “中國公司和Linux開發人員正在幫助構建一些未來最具創新性的技術，並在全國各地的企業中運行Linux。 Cliff將幫助將中國的Linux利益相關者聚集在一起，以加速Linux的工作。
Springboard Research和Spiceworks最近的一項研究報告稱，亞太地區中小型企業（SMB）的Linux伺服器採用率高出25%，增長速度高於全球平均水準。 米勒將説明利用這一勢頭，將利益相關者聚集在一起，在中國推進該平臺。
“不久之後，中國將有超過十億人通過手機、個人電腦和其他設備相互聯繫，”Linux基金會中國區主任克里夫·米勒（Cliff Miller）說。 “還有什麼比使用Linux更好的方法來讓他們的體驗快速、可靠和有趣呢？ 我渴望通過促進中國開發者、消費者和公司之間的相互讓步，實現更廣泛的Linux使用。
Miller於1992年共同創立了TurboLinux，並在1990年代將商業Linux引入日本和中國。他還於2000年與他人共同創立了Mountain View Data，該公司為企業提供了基於Linux的數據存儲軟體和服務器配置軟體。�他曾擔任Linux International的主管，並且是“ Linux Revolution”（《軟銀》出版1999）的作者。米勒與戴爾，惠普，IBM，NEC，松下，甲骨文和Sybase等公司談判達成了業界首批商業性的Linux捆綁交易。如今，米勒還擔任DeviceVM的首席戰略官。
關於 Linux 基金會
Linux 基金會是一個非營利性聯盟，致力於促進 Linux 的發展。 Linux基金會成立於2007年，贊助Linux創建者Linus Torvalds的工作，並得到來自世界各地的領先Linux和開源公司以及開發人員的支援。 Linux 基金會通過提供包括獨家活動和在線協作（包括 LinuxCon 和 Linux.com）在內的資源和服務來促進、保護和標準化 Linux。 欲瞭解更多資訊，請訪問基金會網站。
商標：Linux 基金會和Linux標準基礎是Linux基金會的商標。 Linux是Linus Torvalds的商標。 第三方標誌和品牌是其各自所有者的財產。