DeviceVM聯合創始人兼首席執行官Mark Lee當選Linux基金會董事會成員
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DeviceVM 推動了 Linux 在超過 3000 萬台 PC 上的擴散;公司還將支援Linux基金會託管的開源MeeGo專案
加利福尼亞州聖約瑟 — 2010 年 3 月 30 日 — 即時計算領域的全球領導者DeviceVM今天宣佈選舉聯合創始人兼首席執行官Mark Lee為Linux基金會董事會成員。 這一任命是對Lee先生和DeviceVM在過去一年中在3000萬台PC上推廣Splashtop方面發揮的重要作用的認可。 DeviceVM已經出貨了400多種型號的上網本、筆記型電腦、主機板和台式電腦，預計到2010年底，其軟體將在1億台設備上出貨。
Linux基金會旨在促進，保護和標準化Linux，並致力於加速Linux平臺的增長和理解。 Lee先生將與來自AMD，美國銀行，Foxpass，惠普，日立，IBM，英特爾，摩托羅拉，NEC，NetApp，Novell，甲骨文和德州儀器的行業知名人士一起加入董事會。 正式任命將在基金會的年度董事會會議上進行，恰逢 4 月 14 日至 16 日在加利福尼亞州舊金山舉行的第 4 屆年度 Linux 基金會協作峰會。
“能夠當選加入這樣一個傑出的技術領導者團隊，我感到非常榮幸。 作為Linux基金會的董事會成員，我期待著繼續我們的工作，將Linux推向新的和令人興奮的方向，“DeviceVM的聯合創始人兼首席執行官Mark Lee說。 “隨著Linux在消費電子和PC行業的使用越來越多，我致力於培養這個開放平臺令人難以置信的增長和潛力。
“Mark和DeviceVM在強調和提高對Linux力量的認識方面至關重要，”Linux基金會執行董事Jim Zemlin說。 “Mark 帶來了他對Linux平臺的廣�泛瞭解，他將成為我們董事會的寶貴資產。
DeviceVM 也很高興宣布他們對 MeeGo 軟件平台的支持和採用。 MeeGo 是一個開源的 Linux 項目，匯集了莫布林項目，由英特爾和 Linux 基金會，和 Maemo，由諾基亞領導。
關於設備虛擬機
DeviceVM, Inc. 是一家私人控股軟件公司，被道瓊斯評選為最值得關注的 50 家公司之一。 借助其即時啟動的 Splashtop 產品，DeviceVM 正在改善計算機用戶的日常體驗。 DeviceVM 成立於 2006 年，總部位於矽谷，在北京、杭州、上海和台北設有辦事處。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 網站
關於 Linux 基金會
Linux 基金會是一個非營利性聯盟，致力於促進 Linux 的發展。 Linux基金會成立於2007年，贊助Linux創建者Linus Torvalds的工作，並得到來自世界各地的領先Linux和開源公司以及開發人員的支援。 Linux基金會通過託管重要的工作組、活動和在線資源（如 Linux.com）來推廣、保護和標準化 Linux。 欲瞭解更多資訊，請訪問 www.linuxfoundation.org。
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