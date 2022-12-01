DeviceVM通過Splashtop遠端產品為iPad帶來完整的Windows體驗
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DeviceVM 擴展了 Splashtop 產品系列;Splashtop Remote 首款遠端交付 Windows（包括視頻和音訊）的 iPad 應用程式
八月 27， 2010 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 即時計算領域的全球領導者DeviceVM今天宣佈為iPad提供Splashtop Remote。 Splashtop Remote允許使用者毫不費力地訪問和控制他們的PC，通過iPad完全遠端體驗Windows。 使用者首次可以享受豐富的互動式遠端PC體驗，其中包括完整的實時視頻和音訊功能。 使用Splashtop Remote，用戶可以觀看電影，聽音樂，訪問所有Windows檔和應用程式，甚至可以遠端玩PC和Flash遊戲。
平板電腦和其他行動裝置非常適合內容消費，並且可以作為PC的伴侶。但是，隨著這些非PC設備的普及，計算體驗也變得越來越分散。” DeviceVM首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “ Splashtop Remote從iPad開始為非PC設備帶來了完整的Windows計算體驗，彌合了計算平台之間的鴻溝。”
借助 Splashtop Remote，使用者可以使用他們的 iPad 執行以下操作：
觀看視頻和播放存儲在其PC上的音樂，無論是iTunes®，Windows® Media Player還是任何其他格式;
玩基於PC和 Flash 的遊戲，例如 Bloons™ 或 Bejeweled™
處理Microsoft Office文檔（包括Word，Excel和PowerPoint）並存取Microsoft Outlook
打開可以在PC上查看的任何文件和文件
遠端完全控制PC
適用於iPad的Splashtop Remote今天可在Apple App Store中使用。 它將以 19.99 美元的正常價格零售，並在推出後的有限時間內提供特殊的介紹性價格。Splashtop Remote 可連接到任何 Windows 7、Windows Vista 或 Windows XP 操作系統。 Splashtop Remote 由兩個元件組成：一個在 iPad 上運行的應用程式，一個在 PC 上運行的應用程式。 iPad 透過任何網路連接到 PC。 要瞭解有關 Splashtop 遙控器的更多資訊，請訪問：https://www.splashtop.com/remote
關於飛濺頂
Splashtop 是一系列產品，可增強計算體驗，提供對使用者關心的資訊的快速便捷訪問。 旗艦產品 Splashtop 於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。 Splashtop Remote允許使用者在遠離Windows PC的同時，從iPad或其他行動裝置享受完整的Windows體驗。 用戶可以查看和控制家庭或辦公室計算機的桌面，觀看視頻，聽音樂，訪問所有文件和程式，甚至遠端玩遊戲。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 7 千萬台個人電腦和行動裝置採用。自 2007 年 10 月首次問世以來，Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2010 CES 最佳產品」獎。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com
關於設備虛擬機
DeviceVM， Inc.是一家私營軟體公司，被道鐘斯選為最值得關注的50家公司之一。 憑藉其屢獲殊榮的 Splashtop 系列產品，DeviceVM 正在改善計算機使用者的日常體驗。 DeviceVM成立於2006年，總部位於矽谷，在北京、杭州、上海和臺北設有辦事處。
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飛濺公關團隊
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飛濺頂部遙控器：https://www.splashtop.com/remote
飛濺頂�主場：https://www.splashtop.com