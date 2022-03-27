Designairspace與Splashtop合作，為遠端設計師提供更好的性能
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2022 年 3 月 2 日 – 德國紐倫堡和阿姆斯特丹
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Designairspace 是面向 CAD 和 BIM 設計師的領先虛擬桌面即服務提供者，今天宣佈與安全遠端訪問和支持軟體的全球領導者 Splashtop 建立新的合作夥伴關係。 通過此次合作，Designairspace的客戶現在將使用Splashtop的用戶端訪問其虛擬桌面，這將在雲中處理大型架構和工程檔時提供更好的性能和更高的安全性。
越來越多的工程師、設計師和建築師正在使用雲環境來處理大型、複雜的設計檔，並運行 CAD 和 BIM 軟體。 雲使他們能夠使用任何連接互聯網的計算機，然後遠端使用Designairspace強大的雲環境來運行他們的軟體並通過互聯網編輯大檔。
為了連接到遠端桌面，Designairspace以前使用了一個通用的遠端桌面客戶端，允許客戶訪問其雲環境。 但是，通過選擇與 Splashtop 合作，最終用戶現在在在線編輯大檔時將獲得更好的性能。
Splashtop 是安全遠端桌面用戶端軟體的行業參考。 由於能夠提供流暢的遠端編輯體驗，它已經在媒體、建築和工程行業中廣泛使用。 Splashtop 提供強大的引擎和高達 60 幀/秒的速度，這將使 Designairspace 的客戶遠端編輯大文件的體驗明顯更好。
除了改進的遠端訪問體驗外，Splashtop 還提供高安全性，包括 TLS 加密、每台設備上的使用者身份驗證和一鍵登錄。 這將使登錄使用者在 Designairspace 中編輯的文件的體驗比以往更快、更容易。
Designairspace還宣佈，其客戶不會在每月訂閱中看到這種技術改進 - 使用Designairspace的成本將保持不變。
Designairspace的一位發言人說：
“我們一直在努力確保我們的最終用戶擁有最流暢的體驗。 當建築師、設計師和工程師在辦公室外工作時，他們希望他們的遠端桌面能夠像傳統機器一樣快速回應。 通過與Splashtop合作，我們的最終用戶會發現遠端編輯大檔更快、更容易。
Splashtop發言人補充說：
“我們很高興與Designairspace合作，並進一步增加對希望遠端工作的設計，工程和建築專業人士的支援。
關於設計空域
Designairspace於2016年推出，以應對對基於雲的CAD軟體不斷增長的需求。 他們具有圖形功能的高端虛擬桌面將設計師從辦公桌上解放出來，並允許產品開發團隊，硬體設計師，建築公司和工程與建築公司 - 無論是初創企業還是成熟企業 - 遠端工作並使用按月付費的高質量虛擬桌面。
關於飛濺頂
Splashtop 總部位於矽谷和阿姆斯特丹，是安全遠端訪問和支援領域的領導者，通過 IT 可以信賴的安全性提供使用者所需的親身體驗。 與笨重和緩慢的遠端訪問解決方案不同，Splashtop 的親身體驗與在現場機器前一樣快速、簡單和安全。 我們的 60fps 4k 品質具有企業級可靠性和可擴充性，為性能設定了標準。 Splashtop 在單個應用程式中簡化了對 Windows、Mac、Linux、iOS 和 Android 的訪問和支援。 內置雙因素身份驗證和單點登錄，以及SOC2、GDPR、CCPA和HIPAA合規性，可提供值得信賴的安全性。 Splashtop 的即時全球支援允許使用者直接與專家交談，無論公司規模如何。 在 www.splashtop.com 瞭解更多資訊。