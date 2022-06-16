Carahsoft 和 Splashtop 聯手為公共部門和教育客戶提供安全的遠端存取和支援解決方案
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Splashtop 的遠端工作、教育和 IT 支援解決方案現已透過 Carahsoft 聯邦、州和地方政府契約系統提供
維吉尼亞州里斯頓和加州聖荷西訊 – 2021 年 11 月 3 日 – 值得信賴的政府 IT 解決方案供應商® Carahsoft 和新一代遠端存取和遠端支援軟體領導品牌 Splashtop 今天宣佈合作。根據協議，Carahsoft 將成為 Splashtop 的 Master Government Aggregator® (主要政府聚合商)，透過 Carahsoft 的 NASA 企業級採購解決方案 (SEWP) V、資訊科技企業解決方案 – 軟體 2 (ITES-SW2)、國家合作採購聯盟 (NCPA) 和 OMNIA 合作夥伴的合約，以及 Carahsoft 的通路商合作夥伴，向公部門提供 Splashtop 的安全遠端存取和支援解決方案。
Splashtop 的安全和高效能遠端存取和支援解決方案可供聯邦、州、地方政府和教育機構實施高效的混合模式工，無論在何種情況下皆可如常遠端執行工作來確保業務的連續性。部門和機構可以從任何地方完成他們的任務並為他們的民眾服務。
「雖然大流行迫使公共部門組織和教育機構迅速適應遠端工作環境，但沒有回頭路。 Splashtop 美洲通路主管 Justin Windsor 表示，遠端或混合工作是聯邦、州、地方和教育組織的新「常態」運營模式。「此外，隨著勒索軟體和其他惡意威脅的興起，政府需要一個卓越、零信任的方案，以取代帶來安全和隱私風險的不可靠 VPN/RDP 解決方案。由於我們與 Carahsoft 的策略合作夥��伴關係，我們的安全、遠端存取和遠端 IT 支援解決方案現在可供公共部門和教育客戶輕鬆存取，從而在任何地方實現安全的工作和學校。」
Splashtop 教育版可增強學習效果，並通過Splashtop的遠端訪問解決方案訪問他們最需要的資源，幫助學生充分發揮潛力。學生可以在筆記型電腦、iPad、Chromebook 或其他設備上使用實驗室電腦和其他供應商提供的實驗室電腦和許可軟體，即使在實驗室工作時間之後也是如此。 IT 團隊可以輕鬆地為學生安排遠程實驗室訪問會話，以優化實驗室計算機和昂貴的軟體許可證的使用，併為可能不在其他地方的教師和學生提供支援。
「我們很高興宣布與 Splashtop 建立合作夥伴關係，為我們的代理商以及我們的政府和教育客戶提供遠端存取和支援軟體，」Carahsoft 領導 Splashtop 團隊的銷售總監 Brandi Hiebert 說。「公共部門現在可以存取安全的雲端和本地遠端存取解決方案，從而可以在任何地方工作。」
Splashtop 的平台可透過 Carahsoft 的 SEWP V 合約 NNG15SC03B 和 NNG15SC27B、ITES-SW2 合約 W52P1J-20-D-0042、NCPA 合約 NCPA01-86、OMNIA 合作夥伴合約 #R191902 取得。如需更多資訊，請洽詢 Carahsoft 的 Splashtop 團隊 (Splashtop@carahsoft.com)。
關於卡拉軟體
Carahsoft Technology Corp.是值得信賴的政府IT解決方案供應商®，為聯邦，州和地方政府機構以及教育和醫療保健市場的公共部門組織提供支援。 作為供應商合作夥伴的主要政府聚合商®，我們為網路安全、多雲、DevSecOps、大數據、人工智慧、開源、客戶體驗和參與等提供解決方案。 我們的銷售和行銷團隊與經銷商、系統集成商和顧問合作，通過數百種合同工具提供行業領先的 IT 產品、服務和培訓。 在 www.carahsoft.com 訪問我們。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、MSP、IT 部門和個人提供下一代遠端訪問和遠端軟體和服務。 Splashtop 基於雲的、安全且易於管理的遠端訪問方法正在越來越多地取代虛擬專用網路 （VPN） 等傳統方法，同時獲得了驚人的 93 凈推薦值 （NPS），這是評估客戶滿意度的標準。 全球有超過 3000 萬使用者（包括 85% 的財富 500 強企業的使用者）使用 Splashtop 產品。 訪問 splashtop.com 瞭解更多資訊。