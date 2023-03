＃1最暢銷的遠端存取應用程序Splashtop 2，現已在Mac和Windows上免費提供

現在可以從Microsoft的Windows Store,Apple的Mac App Store和Splashtop.com免費下載新一代Splashtop軟體。

十二月 19, 2012 — 加利福尼亞州聖約瑟 —跨設備協作的全球領導者Splashtop Inc.今天宣佈免費發佈其Macintosh和Windows用戶端版本的Splashtop 2軟體,用於非商業用途。 繼最近發佈適用於iOS和Android設備的Splashtop 2之後,最新一代屢獲殊榮的遠端桌面軟體現在將支援Mac和PC之間的連接,並將提供給超過20億計算機和行動裝置使用者的總使用者群。

在基準測試中 ,Splashtop軟體演示的視頻幀速率顯著高於LogMeIn,Citrix的GoToMyPC和基於VNC和RDP協議的軟體的遠端桌面產品。此外,Splashtop業界領先的30毫秒以下延遲為提供遠端存取的基於觸摸的設備提供了卓越的用戶體驗。

迄今為止,Splashtop 2消費者和Splashtop for Business產品系列已使超過1100萬用戶從任何地方遠端存取其電腦,以運行應用程序,查看和編輯文件,觀看高清視頻以及玩圖形密集型遊戲。

Splashtop執行長兼共同創辦人馬克·李(Mark Lee)說:“無論您使用的是哪種設備,無論您身在何處,我們都可以將任何螢幕都橋接到任何螢幕上。 “現在,隨著我們發布的Mac和Windows版本,我們對各種平台的支持幾乎是通用的-除非您的操作系統是1990年代以前的,或者您不是來自地球,否則我們可能已經覆蓋了您。”

要讓客戶開始使用 Splashtop 2,唯一需要的配置是使用者名和密碼。 無需設置路由器或防火牆,也無需手動輸入IP位址或安全代碼。 借助可通過應用內購買獲得的 Splashtop 隨處訪問包,同樣的簡單過程讓使用者可以通過互聯網從世界任何地方可靠地連接到他們的設備。

Splashtop 2具有自我優化的技術,可適應網路條件,使用戶能夠充分利用3G或4G網路或Internet連接的帶寬。 Splashtop透過其專有的中繼服務器網路「橋接雲」保護用戶數據,並部署行業標準的加密技術以維持高水平的安全性。

主要功能

遠端存取Windows或Mac應用程序,遊戲,多媒體內容和文件,而無需同步文件或數據

支持LAN,Wi-Fi,3G和4G連接(通過Internet存取需要在應用程序中購買Anywhere Access Pack)

支援 Apple Retina 顯示幕(使用原始解析度時)

以高達每秒 30 幀的速度流式傳輸高清視頻和其他多媒體內容

低於 30 毫秒的延遲,為互動式 3D PC 遊戲(如巫師、幕府將軍、暗黑破壞神或 EA Sports )提供高度回應的用戶體驗

局域網喚醒支持,允許遠端電腦進入睡眠狀態直到被存取

Splashtop Streamer

Splashtop 2需要將免費的Splashtop Streamer軟體下載並安裝到Windows PC或Mac上。支持的平台:Windows 8、7,Vista和XP(包括Home Premium),Mac OS X 10.6+(Mac用戶需要Snow Leopard或Lion)。建議使用雙核CPU以獲得最佳性能。 Splashtop 2包含一個最多可存取5台電腦的許可證。

關於飛濺頂公司

Splashtop致力於通過提供一流的跨設備協作,將平板電腦,電話,電腦,電視和雲服務橋接在一起,來觸及人們的生活。 Splashtop技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地對他們最喜歡的應用程序,媒體內容和文件進行高性能,安全,交互式的存取。

Splashtop的產品是Apple App Store,Google Play,適用於Android的Amazon Appstore,Microsoft Windows Store等上最暢銷的應用程序。超過一千萬的人從應用程序商店下載了Splashtop產品,而來自HP,聯想,戴爾,宏碁,索尼,華碩,東芝,英特爾和其他合作夥伴的一億多台設備已隨Splashtop一起交付。

Splashtop 企業版產品線具有本地中繼伺服器和管理控制台。 Splashtop for Business 是一種符合當前行業趨勢(如 BYOD 和 IT 消費化)的解決方案,通過跨多個設備提供可靠、安全和高性能的連接,同時為 IT 部門提供策略驅動的控制,滿足組織的移動需求。

Splashtop的全球高性能中繼服務器網路,即SaaS基礎架構「 Splashtop Bridging Cloud™」,可確保隨時隨地從任何設備,任何地點,隨時隨地進行快速,安全的遠端存取。

Splashtop 產品廣受讚譽,榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2012 CES 最佳產品」獎。Splashtop 總部位於美國聖荷西,並在北京、杭州、上海和台北設有團隊。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。

