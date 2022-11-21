＃1 iPad應用程序Splashtop遠端桌面現已針對具有NVIDIA Tegra 2芯片的Android Honeycomb平板電腦進行了優化
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應用程式可提供高效能的音頻和視頻播放
2011年6月16日-加州聖荷西-即時存取計算的全球領導者Splashtop®Inc.今天宣布，將其最暢銷的iPad應用Splashtop Remote Desktop引入Android平板電腦。這款經過改進的新應用程式針對採用NVIDIA Tegra 2芯片的Android Honeycomb平板電腦進行了優化，例如Acer Iconia Tab A500，LG G-Slate和Motorola XOOM。華碩變形金剛甚至與該應用程式預先捆綁在一起。現在，用戶可以從其Android平板電腦到整個台式機（PC或Mac）的簡單一鍵存取，並提供完整的視頻和音頻支援。
Splashtop Remote Desktop HD這個應用程式有望提供效能改進，無論用戶訪問文件還是躺在床上觀看動作電影，主機和用戶端設備之間的延遲或延遲都非常低。
其他好處包括：
針對雙核 Tegra 2 晶片進行了優化 – 能夠播放高達 30fps 的視頻/音訊
增強交互性，降低遊戲延遲
支援完整的互動式PowerPoint /主題演講動畫，視頻和音訊
增強的觸摸手勢，適用於蜂窩數位板解析度
“過去幾周在iPad App Store上排名#1，我們讓憤怒的小鳥生氣了，”Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “通過Honeycomb和Tegra 2的優化，我們的目標是在Android Market上做同樣的事情。 雖然，我確實喜歡憤怒的小鳥。
Splashtop 遠端產品適用於大多數智慧手機和熱門平板電腦，並連接到執行 Windows 7、Vista，XP 或 Mac OS X 10.6 或更新版本作業系統的電腦。主要有兩個元件�：在行動裝置上執行的應用程式和在電腦上執行的免費 Streamer。如要深入了解 Splashtop 遠端產品，請瀏覽 www.splashtop.com/remote。可以從 Android Market 下載 Splashtop Remote Desktop HD。
關於飛濺頂
Splashtop Inc.（前身為 DeviceVM， Inc.）成立於 2006 年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速訪問內容和應用程式。 Splashtop OS 產品於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。 Splashtop 遠端桌面是 Apple App Store 中的 #1 付費 iPad 應用程式，允許使用者在遠離計算機的情況下通過智慧手機或平板電腦享受完整的電腦體驗。 Splashtop 白板通過添加註釋功能在 Splashtop Remote 上構建。 Splashtop Remote 現已在 Apple App Store、Android Marketplace、Amazon Appstore 和 webOS App Store 中推出。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 6 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com 。
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Splashtop Remote：www.splashtop.com/remote
Splashtop Whiteboard：www.splashtop.com/whiteboard