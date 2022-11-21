＃1 iPad應用程序Splashtop遠端桌面現已針對具有NVIDIA Tegra 2芯片的Android Honeycomb平板電腦進行了優化

應用程式可提供高效能的音頻和視頻播放

2011年6月16日-加州聖荷西-即時訪問計算的全球領導者Splashtop®Inc.今天宣布，將其最暢銷的iPad應用Splashtop Remote Desktop引入Android平板電腦。這款經過改進的新應用程式針對採用NVIDIA Tegra 2芯片的Android Honeycomb平板電腦進行了優化，例如Acer Iconia Tab A500，LG G-Slate和Motorola XOOM。華碩變形金剛甚至與該應用程式預先捆綁在一起。現在，用戶可以從其Android平板電腦到整個台式機（PC或Mac）的簡單一鍵訪問，並提供完整的視頻和音頻支持。

Splashtop Remote Desktop HD這個應用程式有望提供效能改進，無論用戶訪問文件還是躺在床上觀看動作電影，主機和用戶端設備之間的延遲或延遲都非常低。

其他好處包括：

針對雙核 Tegra 2 晶片進行了優化 – 能夠播放高達 30fps 的視頻/音訊

增強交互性，降低遊戲延遲

支援完整的互動式PowerPoint /主題演講動畫，視頻和音訊

增強的觸摸手勢，適用於蜂窩數位板解析度

“過去幾周在iPad App Store上排名#1，我們讓 憤怒的小鳥 生氣了，”Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “通過Honeycomb和Tegra 2的優化，我們的目標是在Android Market上做同樣的事情。 雖然，我確實喜歡 憤怒的小鳥 。

Splashtop Remote可在大多數智能手機和流行的平板電腦上使用，並連接到運行Windows 7，Vista，XP或Mac OS X 10.6或更新版本操作系統的電腦。它由兩個組件組成：在行動裝置上運行的應用程式和在電腦上運行的免費Streamer。要了解有關Splashtop Remote的更多信息，請參閱： www.splashtop.com/remote 。可以從Android Market下載Splashtop Remote Desktop HD。

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Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 6 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com 。

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