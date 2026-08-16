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Splashtop 與 SysAid 提供的 AI 驅動遠端支援

將 Splashtop 與 SysAid AI 連接，可直接從服務記錄啟動安全的遠端支援連線，協助 IT 團隊更快排解問題並支援使用者。

主要功能

  • 以 AI 驅動的工作流程啟動遠端支援
    可直接從服務台輕鬆啟動遠端支援。SysAid AI 會自動識別裝置、提供連接連結、自動在 Ticket Journey 中記錄連線，並學習為類似工單建議遠端存取。​​​

  • 安全遠端連接
    透過加密的 Splashtop 連接與專為商業和企業環境設計的存取控制，保護遠端支援連線。

  • 遠端連線功能
    使用 Splashtop 遠端支援功能，例如檔案傳輸、遠端重新啟動、聊天和遠端控制，即可即時疑難排解裝置。

  • 提供按需遠端支援
    直接從 SysAid 服務記錄為提出請求的使用者產生邀請連結，並為技術人員產生啟動連結。

  • 連接至受管理的電腦
    ​​啟動遠端連線，連接至 Splashtop 中已可使用的現有電腦。

    • AI 代理會識別正確的裝置——可依資產名稱、提出請求使用者的資產，或服務記錄中的任何其他參照來判斷。技術人員也可以直接為電腦命名。​​​​​

  • 保留支援活動記錄
    每次遠端連線與啟動活動都會自動記錄到 SysAid 服務記錄中，讓團隊輕鬆取得稽核軌跡，以提升可視性、稽核能力與合規性。

Availability: This integration is available to SysAid Cloud customers with Splashtop Enterprise.


資源

設定指南

將 Splashtop 連接到 SysAid

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運用 Splashtop AEM 強化 IT 營運

使用 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 擴充 IT 服務工作流程。自動化例行工作、管理修補程式、監控端點健康狀態、識別弱點，並採取行動讓裝置維持安全且保持最新狀態，這一切都可搭配 Splashtop 遠端支援進行。

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