Splashtop 與 SysAid 提供的 AI 驅動遠端支援
將 Splashtop 與 SysAid AI 連接，可直接從服務記錄啟動安全的遠端支援連線，協助 IT 團隊更快排解問題並支援使用者。
主要功能
以 AI 驅動的工作流程啟動遠端支援
可直接從服務台輕鬆啟動遠端支援。SysAid AI 會自動識別裝置、提供連接連結、自動在 Ticket Journey 中記錄連線，並學習為類似工單建議遠端存取。
安全遠端連接
透過加密的 Splashtop 連接與專為商業和企業環境設計的存取控制，保護遠端支援連線。
遠端連線功能
使用 Splashtop 遠端支援功能，例如檔案傳輸、遠端重新啟動、聊天和遠端控制，即可即時疑難排解裝置。
提供按需遠端支援
直接從 SysAid 服務記錄為提出請求的使用者產生邀請連結，並為技術人員產生啟動連結。
連接至受管理的電腦
啟動遠端連線，連接至 Splashtop 中已可使用的現有電腦。
AI 代理會識別正確的裝置——可依資產名稱、提出請求使用者的資產，或服務記錄中的任何其他參照來判斷。技術人員也可以直接為電腦命名。
保留支援活動記錄
每次遠端連線與啟動活動都會自動記錄到 SysAid 服務記錄中，讓團隊輕鬆取得稽核軌跡，以提升可視性、稽核能力與合規性。
Availability: This integration is available to SysAid Cloud customers with Splashtop Enterprise.
資源
設定指南
將 Splashtop 連接到 SysAid
運用 Splashtop AEM 強化 IT 營運
使用 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 擴充 IT 服務工作流程。自動化例行工作、管理修補程式、監控端點健康狀態、識別弱點，並採取行動讓裝置維持安全且保持最新狀態，這一切都可搭配 Splashtop 遠端支援進行。