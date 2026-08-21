使用 Splashtop 和 Rippling 簡化 IT 遠端支援
透過 Rippling 直接管理部署、連線控制和活動記錄，為 IT 團隊提供對 Rippling 管理裝置的安全即時遠端存取。
主要功能
透過 Rippling 安裝並設定 Splashtop
Rippling 可在員工裝置上以零接觸方式安裝及設定 Splashtop 代理程式，以及為指定的裝置管理員安裝管理員應用程式。
遠端存取並控制裝置
透過遠端螢幕檢視與控制即時連接至受管理裝置，協助 IT 團隊隨時隨地排解問題。
設定遠端存取原則
透過 Rippling Devices Settings 套用全組織適用的員工核准、遠端終端存取和連線要求設定。
追蹤並記錄遠端連線
保留活動記錄、連線原因與錄製內容，以支援可視性、稽核、法規遵循及內部審查。
遠端存取並支援裝置
即時檢視並控制受管理的裝置，支援最多兩個同時進行的遠端連線。
透過遠端終端機存取進行疑難排解
可在不接管員工螢幕的情況下，對遠端裝置執行命令列操作。
支援多螢幕環境
在遠端連線期間檢視並操作多個遠端螢幕。
供應情況： Splashtop Standard 和 Splashtop Premium 方案可透過 Rippling App Shop 取得。Standard 提供核心遠端存取與遠端支援功能，而 Premium 則加入進階連線、生產力與法規遵循功能。
資源
深入了解
透過 Rippling 取得 Splashtop
探索整合功能，並將 Splashtop 新增至 Rippling 環境。
運用 Splashtop AEM 強化 IT 營運
使用 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 擴充 IT 服務工作流程。自動化例行工作、管理修補程式、監控端點健康狀態、識別弱點，並採取行動讓裝置維持安全且保持最新狀態，這一切都可搭配 Splashtop 遠端支援進行。