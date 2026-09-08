跳至主內容
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
Light blue background with abstract blue blobs and black text that reads Splashtop Customer Webinar Series with a vertical blue line to the left of the text.

Splashtalks：2026 年秋季有哪些新消息，以及接下來將推出什麼

日期：2026 年 10 月 28 日 
時間： 上午 8 點（PT）/ 上午 11 點（ET）/ 下午 3 點（GMT）  
時長：30 分鐘

歡迎參加 Splashtalks 特別場，一同慶祝 Splashtop 20 週年，並搶先了解協助 IT 團隊更聰明地工作、強化安全性，以及簡化端點作業的最新創新。

本次獨家場次將由 Robert Ha, Splashtop Co-Founder & COO 主講，回顧 Splashtop 如何從遠端存取的先驅，發展為協助 IT 團隊大規模管理、保護並支援分散式環境的平台。

Robert 將分享 IT 團隊不斷變化的需求如何形塑 Splashtop 的產品策略與願景，以及這對下一代端點管理、安全性、自動化和遠端支援意味著什麼。

您也將搶先一窺專為協助團隊而設計的 2026 年秋季創新功能

  • 透過全新的 Splashtop Shield 防毒功能強化端點安全。

  • 使用 Agentic Packr 改變應用程式封裝流程，並透過 Microsoft Intune 簡化應用程式部署。

  • 透過強化的工作流程，降低漏洞暴露風險並加快修補速度。

  • 在網路控制台中體驗 UI 改進與更完善的篩選選項。

  • 運用擴展的 ITSM 整合，打造更流暢無縫的 IT 工作流程。

  • Splashtop On-Prem 產品的生產力與效能增強功能

此外，還能搶先了解 Splashtop 的未來發展，包括即將推出的創新功能，以及客戶回饋如何持續塑造我們的產品藍圖。

無論是 IT 管理員、MSP、安全主管，或是個人商務專業人士，都能更清楚掌握最新更新、未來方向，以及 Splashtop 如何協助團隊簡化遠端 IT 營運並完成更多工作。

立即註冊！