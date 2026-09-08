Splashtalks：2026 年秋季有哪些新消息，以及接下來將推出什麼
日期：2026 年 10 月 28 日
時間： 上午 8 點（PT）/ 上午 11 點（ET）/ 下午 3 點（GMT）
時長：30 分鐘
歡迎參加 Splashtalks 特別場，一同慶祝 Splashtop 20 週年，並搶先了解協助 IT 團隊更聰明地工作、強化安全性，以及簡化端點作業的最新創新。
本次獨家場次將由 Robert Ha, Splashtop Co-Founder & COO 主講，回顧 Splashtop 如何從遠端存取的先驅，發展為協助 IT 團隊大規模管理、保護並支援分散式環境的平台。
Robert 將分享 IT 團隊不斷變化的需求如何形塑 Splashtop 的產品策略與願景，以及這對下一代端點管理、安全性、自動化和遠端支援意味著什麼。
您也將搶先一窺專為協助團隊而設計的 2026 年秋季創新功能：
透過全新的 Splashtop Shield 防毒功能強化端點安全。
使用 Agentic Packr 改變應用程式封裝流程，並透過 Microsoft Intune 簡化應用程式部署。
透過強化的工作流程，降低漏洞暴露風險並加快修補速度。
在網路控制台中體驗 UI 改進與更完善的篩選選項。
運用擴展的 ITSM 整合，打造更流暢無縫的 IT 工作流程。
Splashtop On-Prem 產品的生產力與效能增強功能
此外，還能搶先了解 Splashtop 的未來發展，包括即將推出的創新功能，以及客戶回饋如何持續塑造我們的產品藍圖。
無論是 IT 管理員、MSP、安全主管，或是個人商務專業人士，都能更清楚掌握最新更新、未來方向，以及 Splashtop 如何協助團隊簡化遠端 IT 營運並完成更多工作。
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