IT 團隊每天都有多項任務要處理，其中許多任務可能單調、重複且耗時。幸運的是，隨著 IT 自動化的出現，他們能夠在短時間內完成這些任務。
IT 自動化每天通過自動化簡單和重複的任務來幫助 IT 代理和團隊節省時間，這些任務通常需要數小時的手動努力。自動化還能提高運營效率、生產力和盈利能力，讓 IT 團隊能更快地工作，並讓代理專注於最重要的任務。因此，難怪各行各業對 IT 自動化工具的需求增加。
考慮到這一點，IT 自動化的財務和運營效益以及使用案例是什麼？我們將探討這一切，看看像 Splashtop AEM 這樣的工具如何將 IT 自動化帶入您的業務。
什麼是 IT 自動化？
IT 自動化是實施自動化流程和軟體以取代耗時的手動 IT 任務。這包括重複的任務，如修補、監控、編寫腳本和工單處理，從而釋放 IT 代理的時間以專注於更複雜或緊迫的問題。
組織經常投資於 IT 自動化工具，以提高其 IT 部門的效率和生產力，因為這些工具有助於簡化他們的日常工作，使其更快更有效。由於它們帶來的節省和效益，合適的工具也可以具有很高的投資回報率 (ROI)。
常見使用案例
話雖如此，IT 自動化的常見用途有哪些？IT 中有幾個領域是它的有用工具，包括：
端點監控： 自動化工具可以主動監控網路上的端點，觀察警告信號或潛在問題，以便在問題發生前進行處理和管理。
作業系統和第三方修補： 自動化的 修補管理 工具可以自動在環境和端點上推出更新和修補，確保安全性保持最新，員工擁有最新版本的軟體。
基於腳本的修復： IT 自動化工具可以通過基於腳本的修復進行基本故障排除和維護，或者如果需要人工處理，則將問題升級給代理。
工作流程自動化： 自動化工具可以執行基本的工作流程任務，例如記錄通話和工單，節省 IT 人員在重複性任務上花費的時間。
IT 自動化與盈利能力之間的連結
雖然讓 IT 團隊的生活更輕鬆是件好事，但決策者仍然必須考慮底線。IT 自動化能否提高盈利能力？
答案是肯定的，因為 IT 自動化有許多好處，可以提高利潤和高投資回報率。這些包括：
1. 降低運營成本
首先，考慮運營成本。當 IT 代理必須花費數小時在手動任務上時，那是可以用來解決更大問題的付費時間。自動化釋放了這些時間，因此企業可以從其 IT 預算中獲得更多的生產力。
此外，自動化使管理多個裝置變得更容易。這有助於精簡的 IT 團隊支持更大的環境。
2. 減少停機時間
IT 自動化的另一個主要好處來自其檢測和解決潛在問題的能力。這使 IT 團隊能夠在問題造成停機之前解決問題，從而保持高生產力。當您的 IT 團隊能夠快速檢測和解決潛在問題時，日常工作可以不間斷地繼續。
3. 改善資源分配
組織的 IT 資源有限，代理只能同時幫助有限的人。IT 自動化解決方案可以通過消除耗時的任務來釋放代理，讓他們專注於高影響力的計劃。這也有助於公司避免過度招聘或過度擴展內部團隊，因為現有的 IT 代理將能夠更有效地支持使用者。
4. 增強的 SLA 合規性
託管服務提供商 (MSPs) 在其服務級別協議 (SLAs) 中設有某些正常運行時間的期望。技術問題和停機時間可能是主要問題，尤其是如果它們阻止 MSPs 滿足客戶期望和其 SLA 中的正常運行時間水平。IT 自動化幫助組織保持系統順利運行，因此他們可以為客戶提供期望的服務，並減少升級。
5.更可預測的預算
IT 部門沒有無限的預算（儘管很多人希望他們有），因此擁有幫助優化現有預算並避免意外費用的工具很重要。自動化工具通常以可預測、可負擔的經常性價格提供，並且可以根據公司的需求輕鬆擴展或縮減。這使得在預算內計劃和擴展 IT 服務變得更容易，同時避免意外費用。
MSP 和 IT 團隊如何使用自動化來實現盈利增長
這一切都引出了一個大問題：IT 自動化如何增長盈利能力？幸運的是，IT 自動化有多種好處，可以幫助提高利潤。
首先，MSPs 和 IT 可以使用自動化工具來修補裝置和軟體、監控網絡以及修復任何潛在問題。這提高了生產力，減少了停機時間，有助於確保 IT 合規性，並增加了整體運營成本和利潤率。
此外，自動化基本和耗時的 IT 流程有助於內部 IT 團隊支持更多員工和端點，而無需增加人手。消除耗時的任務，使代理能夠專注於更緊迫的問題，每天提供更多價值。
同樣，資源有限的 IT 團隊可以使用 IT 自動化以更少的資源完成更多工作。這有助於精簡的 IT 團隊為其組織提供更多支援，幫助提高整個公司的生產力。
為什麼 Splashtop AEM 是 IT 盈利的智能自動化工具
很明顯，IT 自動化可以為企業帶來多重好處，包括提高效率、生產力和投資回報率。當然，並非所有工具都是一樣的，找到一個為您的業務提供最佳工具和功能的自動化解決方案很重要。
在這方面，Splashtop AEM（自主端點管理）是一個絕佳的選擇。Splashtop AEM 使組織能夠自動化路由任務、管理補丁更新，並從單一強大的解決方案中獲得對所有端點的監控。
Splashtop AEM 提供：
實時端點警報 和健康監控，為用戶提供端點和任何潛在問題的清晰概覽。
自動化的作業系統和應用程式修補 以保持裝置安全和最新。
基於腳本的自動化和遠端修復，以便在問題出現時迅速解決。
集中式儀錶板，提供有關端點健康狀況、修補狀態等的見解。
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Splashtop AEM 輕量、可負擔且易於部署，因此您可以快速設置和運行。此外，Splashtop AEM 隨著您的團隊擴展而不增加開銷，允許它隨著您的業務增長。
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Splashtop AEM 為 IT 領導者和部門提供了他們所需的工具，以高效地自動化和管理日常任務，消除不必要的複雜性。有了它，公司可以提高效率，保護其網路和端點，並充分利用其 IT 預算。
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