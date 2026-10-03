IT 團隊需要一種快速、可靠的方法，讓整個組織中的每台裝置都能保持在最新狀態。許多團隊會採用修補程式管理軟體，自動偵測、測試、排程、部署及驗證各端點上的修補程式。
預算依然很重要，因此免費的修補程式管理軟體往往看起來是務實的起點。團隊可能會先從免費試用、功能有限的免費方案，或開源工具開始。有些免費選項在一段時間內確實很好用，但每一種都要在涵蓋範圍、支援，以及執行所需時間之間做出取捨。隨著端點規模擴大，且需要定期更新的第三方應用程式越來越多，這些取捨也會變得更難承受。
本指南說明在修補程式管理中，「免費」通常代表什麼、任何修補程式管理解決方案應具備哪些功能、免費工具常見的不足之處，以及如何在不拉高預算的情況下導入自動化修補程式管理。
「免費修補程式管理軟體」通常是什麼意思？
「免費」在修補程式管理中可能有好幾種不同意思，而每一種形式都有各自的限制與要求。了解看到的是哪一種類型，會更容易判斷是否適合組織需求。
免費的修補程式管理選項包括：
免費試用： 這類方案可在有限期間內提供付費產品的存取權限，通常可使用完整功能。這對評估很有幫助，但會在設定的期間結束後到期，並且其設計目的是引導升級至付費方案。
免費層級：部分廠商提供持續性的免費存取，但會限制端點數量、功能或支援。這些方案可以涵蓋小型環境，但隨著需求成長，這些限制可能會成為瓶頸。
開源修補工具：這些工具可免費下載，但通常需要由團隊自行處理設定、託管、組態與維護，因此在技術要求上也更高。
內建作業系統修補工具：許多作業系統都包含原生更新工具。這類方案通常只專注於單一平台，且對第三方應用程式的支援範圍有限，甚至完全不支援。
內建的修補程式管理功能：部分較廣泛的 IT 管理平台會將修補程式管理作為眾多功能之一。在這種情況下，只有當組織已經為該大型平台付費時，修補程式管理才是免費的。
為什麼 IT 團隊會尋找免費修補程式管理軟體
讓端點與應用程式維持修補更新，對於網路安全與IT 合規都至關重要，而修補程式管理軟體可協助將這項工作自動化。當預算吃緊時，免費的修補程式管理軟體看起來像是能在不增加額外軟體成本的情況下，取得這些效益的方法。
從免費方案開始的 IT 團隊，通常是希望：
減少手動修補作業。
掌握哪些端點缺少更新的可視性。
讓作業系統和第三方應用程式維持在最新狀態。
降低已知漏洞的曝險風險。
取代不一致且仰賴使用者自行操作的更新流程。
但關鍵在於，這些成果來自良好的修補程式管理，而不是價格標籤。免費工具或許能帶來其中一部分成果，但在涵蓋範圍、支援與維護上的取捨，長期下來可能會��逐漸侵蝕原本省下的成本。想了解某個選項是否能達成這些目標，可將它與完整的修補程式管理解決方案應具備的功能進行比較。
理想的修補程式管理解決方案應包含哪些功能
無論工具是免費還是付費，都應以相同的核心功能來評估。這些是 IT 團隊在選擇修補程式管理軟體時，應確認具備的關鍵功能。
1. 端點與作業系統涵蓋範圍
企業的修補需求會依其環境和所使用的裝置而有所不同。完全依賴 Windows 的團隊，需求會與使用 macOS 裝置、混合環境或分散式團隊的團隊不同。好的修補程式管理解決方案應能支援組織實際使用的作業系統和裝置。
2. 第三方應用程式修補
更新作業系統只是任何組織修補需求的一部分。常見的第三方應用程式，例如瀏覽器、通訊應用程式和協作工具，也需要保持在最新狀態。這些應用程式是網路攻擊的常見目標，如果未修補，可能會成為攻擊者的入侵點，因此良好的修補程式管理解決方案應同時涵蓋作業系統和第三方應用程式。
3. 自動化與排程
修補程式管理的目標是減少重複性的手動作業。透過適當的自動化與排程，即可自動偵測新的修補程式、找出需要修補的裝置、將更新安排在方便的時間，並將其部署到各端點，讓這一切成為可能。
IT 團隊應尋找具備原則式自動化、維護時段和重新啟動控制的修補解決方案，讓更新能自動進行，同時將對使用者的干擾降到最低。
4. 修補程式可視性與報告
如果 IT 團隊無法判斷哪些修補程式成功、哪些失敗，就有可能讓端點暴露於風險之中。良好的可視性對於確認修補程式涵蓋範圍和完整部署至關重�要，因此團隊應尋找能顯示每個端點修補狀態的解決方案。
優秀的修補程式管理解決方案也應提供可記錄每次更新的報告與記錄檔。這些證據有助於團隊展現其安全態勢、支援稽核準備，並作為合規工作的佐證。
5. CVE 優先排序
並非所有修補程式的急迫性都相同。IT 團隊需要辨識哪些更新最關鍵、哪些可以稍後處理，才能正確排定優先順序。好的修補程式管理平台應提供以 CVE 為基礎的洞察資訊，例如嚴重性與已知利用狀態，讓團隊能優先部署最重要的修補程式。
6. 遠端修復
如果端點缺少修補程式，IT 團隊應能快速處理，不論裝置位於何處。透過遠端修復，IT 團隊即使是在支援遠端裝置時，也能無須等待使用者回應或依賴人工後續追蹤，就解決問題。
7. 支援與維護
每個修補工具都需要有人維持其運作。尤其是自架和開放原始碼選項，可能需要團隊自行設定、維護、疑難排解及更新修補軟體本身，這會增加修補流程的工作量。
這不一定會成為決定性阻礙，但考慮免費方案的團隊應評估營運責任歸屬，並判斷工具所需的工作是否會超過它省下的工作量。
免費修補程式管理軟體的常見限制
免費修補程式管理軟體對於修補需求單純的小型組織而言，可能是合理的選擇。不過，許多免費選項都有一些共同限制，IT 團隊在投入使用前應審慎評估。
常見限制包括：
端點限制：有些免費方案會限制裝置數量，隨著裝置群規模擴大，會難以擴充。
功能限制： 報告、自動化或第三方修補等功能可能受限，或僅限付費方案使用。
支援有限：免費方案通常仰賴社群論壇或文件取得協助，當部署失敗時，可能會拖慢疑難排解速度。
手動維護：開源和自行託管工具可能需要持續維護。如果這些工作耗費的時間超過工具節省的時間，免費選項反而可能得不償失。
延遲部署修補程式：某些工具依賴排程簽入，因此即使已有可用的修補程式，也可能要等到下一個更新週期才會套用，在此期間裝置仍處於暴露風險中。
第三方涵蓋範圍有限：尤其是內建的作業系統工具，可能只涵蓋作業系統更新或少量應用程式目錄，導致常成為攻擊目標的應用程式未修補。
分開的修復工具：團隊可能仍需要其他工具來進行遠端疑難排解、撰寫指令碼或執行端點動作，這會加劇工具分散的情況。
當免費修補程式管理軟體開始不敷使用
一款在初期表現良好的免費工具，隨著環境、安全需求和監管需求增加，可能難以持續跟上。這些跡象表示該考慮付費解決方案了：
端點數量已接近或超出目前工具可負荷的範圍。
高風險漏洞需要比目前更新週期更快完成修補。
修補失敗往往需要花太多時間調查與解決。
管理層、稽核人員或法規遵循流程會要求提供修補程式狀態的佐證，而這些資料往往不容易整理出來。
遠端與混合辦公裝置需要比照辦公室內裝置的相同更新原則。
IT 花太多時間在修補、詳細目錄、支援和修復工具之間來回切換。
維護修補工具本身，已開始與其他 IT 優先事項互相排擠。
Splashtop AEM 如何協助 IT 團隊自動化修補程式管理
當免費工具已無法滿足團隊需求時，下一步也不一定得讓預算吃緊。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）將即時修補、漏洞洞察、自動化與遠端修復整合到單一控制台中。
以下說明 Splashtop AEM 如何滿足上述功能需求。
1. 即時修補與分階段推出
Splashtop AEM 可將修補流程從偵測到部署全面自動化。IT 團隊可在修補程式一推出時立即部署，或在維護時段內排程部署，並透過重新啟動控制將對終端使用者的干擾降到最低。
以原則為基礎的更新環可讓團隊先將修補程式推送到較小的一組裝置，先完成測試，再進行更大範圍的部署。版本核准可讓 IT 團隊更精準控制每台裝置會收到哪些內容。
2. 作業系統與第三方應用程式修補
Splashtop AEM 提供 Windows 和 macOS 的即時作業系統修補，以及超過 100 款應用程式的第三方修補。IT 團隊可從同一個控制台管理 OS 與應用程式更新，在單一工作流程中獲得更廣泛的修補涵蓋範圍。
3. 以 CVE 為基礎的弱點洞察
Splashtop AEM 可在同一處顯示 CVE 詳細資料、嚴重性，以及已知遭利用漏洞（KEV）狀態。AI 驅動的風險訊號與 Exploit Prediction Scoring System (EPSS) 分數，可協助團隊依遭利用的可能性排序漏洞，讓最重要的修補程式優先部署。
4. 集中化可視性與報告
Splashtop AEM 可在單一儀錶板中追蹤硬體與軟體詳細目錄、修補狀態、CVE 和裝置健康狀態。詳細的記錄檔與報告可協助 IT 團隊調查更新失敗原因、讓管理層掌握資訊，並以清楚的修補狀態證據支援稽核準備。
5. 依原則的自動化與遠端修復
端點原則讓 IT 團隊可在各種裝置與環境中將修補流程標準化，而 Scripts and Tasks（包括背景腳本執行）則可大規模自動化例行維護工作。主動式警示與自動修復可協助團隊快速解決常見問題。
當裝置需要親手處理時，Splashtop AEM 內建適用於受管 Windows、Mac 和 Linux 裝置的遠端控制功能，讓技術人員無論終端使用者是否在場，都能進行疑難排解並修復問題。
6。手動修補與複雜 RMM 的實用替代方案
Splashtop AEM 將修補、可視性、自動化和遠端存取整合到單一平台中，讓 IT 團隊無需拼湊多套工具，也能管理修補與補救作業。按端點計費，讓受管裝置數量增加時，成本仍維持可預測。如果正在評估付費方案，請參閱我們的指南：適合小型 IT 團隊的平價修補程式管理軟體。
免費試用 Splashtop AEM
免費的修補程式管理軟體可以作為不錯的起點，但隨著環境、安全需求與報告需求擴大，許多團隊最終都會超出其適用範圍。到了這個階段，IT 團隊需要在每個端點上都具備一致的可視性、自動化與控制能力，無論端點位於何處。
透過 Splashtop AEM，IT 團隊可更快修補高風險漏洞、讓遠端與辦公室內的裝置維持相同原則，並從單一控制台產出清楚的修補狀態證明，同時將成本控制在緊湊預算可負擔的範圍內。
透過功能完整的免費試用，了解 Splashtop AEM 如何符合您的環境需求。