Splashtop Personal: Atalhos e GamePad Configuráveis
Funcionalidades que permitem que os indivíduos usem uma solução de acesso remoto enquanto trabalham fora da sua rede local
Agora, o Splashtop Personal tem uma nova grande funcionalidade, Atalhos Configuráveis e Gamepad. Com ele, você pode facilmente controlar as suas aplicações e jogos em computadores Windows ou Mac. É assim que funciona:
Cria os seus próprios atalhos e perfis
Mapa de atalhos na tela para as suas funções mais usadas do Windows e Mac
Use perfis integrados para Microsoft Office, players de mídia, navegadores, Windows 8, Mac OS X, Diablo e Pro Evolution Soccer 2012
Saiba mais sobre o Splashtop Personal.
Demo Video: Splashtop Personal: Configurable Shortcuts & GamePad