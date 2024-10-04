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Splashtop Personal: Atalhos e GamePad Configuráveis

Funcionalidades que permitem que os indivíduos usem uma solução de acesso remoto enquanto trabalham fora da sua rede local

Agora, o Splashtop Personal tem uma nova grande funcionalidade, Atalhos Configuráveis e Gamepad. Com ele, você pode facilmente controlar as suas aplicações e jogos em computadores Windows ou Mac. É assim que funciona:

  • Cria os seus próprios atalhos e perfis

  • Mapa de atalhos na tela para as suas funções mais usadas do Windows e Mac

  • Use perfis integrados para Microsoft Office, players de mídia, navegadores, Windows 8, Mac OS X, Diablo e Pro Evolution Soccer 2012

Saiba mais sobre o Splashtop Personal.

Demo Video: Splashtop Personal: Configurable Shortcuts & GamePad
Demo Video: Splashtop Personal: Configurable Shortcuts & GamePad


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