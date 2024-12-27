Splashtop Enterprise com o SplashApp
Veja o vídeo de demonstração para entender como é fácil acessar remotamente às suas aplicações e dados com o Splashtop Enterprise
Ver Vídeo de Demonstração
É a forma mais rápida e fácil de acessar todas as suas aplicações e dados em qualquer dispositivo enquanto acessa remotamente a sua estação de trabalho principal. A Splashtop oferece acesso ao desktop e a aplicações de ponta a partir de PCs/Macs, servidores e nuvem. É a solução mais econômica para VDI e RDP.
Splashtop Enterprise with SplashApp