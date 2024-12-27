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Splashtop Enterprise com o SplashApp

Veja o vídeo de demonstração para entender como é fácil acessar remotamente às suas aplicações e dados com o Splashtop Enterprise

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É a forma mais rápida e fácil de acessar todas as suas aplicações e dados em qualquer dispositivo enquanto acessa remotamente a sua estação de trabalho principal. A Splashtop oferece acesso ao desktop e a aplicações de ponta a partir de PCs/Macs, servidores e nuvem. É a solução mais econômica para VDI e RDP.

Saiba mais sobre a Splashtop Enterprise.

Splashtop Enterprise with SplashApp
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