Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito


Splashtalks: Atualização do Lançamento do Produto no Verão de 2026 com Phil Sheu

Junte-se a nós para um primeiro olhar exclusivo sobre o Lançamento de Produto de Verão da Splashtop, com a participação de Phil Sheu, CTO e Co-Fundador da Splashtop.

Como visionário tecnológico por detrás da inovação da Splashtop, Phil irá partilhar como os nossos últimos avanços estão a redefinir o Acesso remoto, suporte, gestão de endpoints e segurança. Dê uma visão interna das tecnologias que impulsionam a nossa plataforma e do que estas inovações significam para a sua equipa e para o seu negócio.

Dê uma primeira vista de olhos às mais recentes inovações criadas para o ajudar a poupar tempo, reduzir riscos e fazer mais com menos:

  • Resumo da Saúde do Dispositivo para ajudar as equipas de TI a avaliar rapidamente versões do sistema operativo, encriptação de disco, segurança dos endpoints, estado do firewall e muito mais.

  • Integração AV/EDR mais profunda com o SentinelOne para melhorar a proteção dos endpoints e simplificar as operações de segurança, juntamente com uma experiência de compra online mais fluida para simplificar as compras.

  • Fluxos de trabalho mais rápidos para proteger endpoints com visibilidade sobre Windows bases de ou versões MacOS necessárias para resolver vulnerabilidades e corrigir instantaneamente.

  • Capacidades melhoradas de filtragem e reporte que facilitam a revelação de insights acionáveis e apoiam a elaboração de relatórios de conformidade.

  • Implementações de IA para reduzir o trabalho manual ao revelar e resumir informações críticas necessárias para tomar decisões-chave.

  • Acesso e capacidades de cloud PKI melhoradas ao dispositivo com Foxpass a dar-lhe controlos de autenticação mais fortes, integrações MDM alargadas, maior visibilidade e suporte mais amplo para gestão de acessos baseada em certificados.

Não percas a oportunidade de te antecipar ao que vem a seguir. Registe-se hoje e traga operações de TI mais inteligentes para o seu verão.