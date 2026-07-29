Splashtalks: Atualização do Lançamento do Produto no Verão de 2026 com Phil Sheu
Junte-se a nós para um primeiro olhar exclusivo sobre o Lançamento de Produto de Verão da Splashtop, com a participação de Phil Sheu, CTO e Co-Fundador da Splashtop.
Como visionário tecnológico por detrás da inovação da Splashtop, Phil irá partilhar como os nossos últimos avanços estão a redefinir o Acesso remoto, suporte, gestão de endpoints e segurança. Dê uma visão interna das tecnologias que impulsionam a nossa plataforma e do que estas inovações significam para a sua equipa e para o seu negócio.
Dê uma primeira vista de olhos às mais recentes inovações criadas para o ajudar a poupar tempo, reduzir riscos e fazer mais com menos:
Resumo da Saúde do Dispositivo para ajudar as equipas de TI a avaliar rapidamente versões do sistema operativo, encriptação de disco, segurança dos endpoints, estado do firewall e muito mais.
Integração AV/EDR mais profunda com o SentinelOne para melhorar a proteção dos endpoints e simplificar as operações de segurança, juntamente com uma experiência de compra online mais fluida para simplificar as compras.
Fluxos de trabalho mais rápidos para proteger endpoints com visibilidade sobre Windows bases de ou versões MacOS necessárias para resolver vulnerabilidades e corrigir instantaneamente.
Capacidades melhoradas de filtragem e reporte que facilitam a revelação de insights acionáveis e apoiam a elaboração de relatórios de conformidade.
Implementações de IA para reduzir o trabalho manual ao revelar e resumir informações críticas necessárias para tomar decisões-chave.
Acesso e capacidades de cloud PKI melhoradas ao dispositivo com Foxpass a dar-lhe controlos de autenticação mais fortes, integrações MDM alargadas, maior visibilidade e suporte mais amplo para gestão de acessos baseada em certificados.
Não percas a oportunidade de te antecipar ao que vem a seguir. Registe-se hoje e traga operações de TI mais inteligentes para o seu verão.