Splashtalks: Atualização Sobre o Lançamento de Produtos na Primavera de 2026
Junte-se a nós para uma análise exclusiva do Lançamento de Produto da Primavera da Splashtop, com insights de Thomas Deng, Cofundador e Vice-Presidente Executivo de Gestão de Produto.
Thomas lidera o desenvolvimento de produto, engenharia e operações da Splashtop, e irá partilhar como a inovação centrada no cliente impulsiona o nosso roteiro, como continuamos a construir confiança com a comunidade de TI e como o seu feedback molda diretamente o que construímos a seguir.
Além disso, nesta sessão de 30 minutos, poderá verificar ao vivo novos e poderosos melhoramentos criados para o ajudar a automatizar tarefas de rotina, simplificar a conformidade e gerir endpoints com maior eficiência.
Integração com o SentinelOne: Reforce as suas operações de segurança com a integração perfeita nas soluções de segurança de endpoints da SentinelOne — acelerando a resposta a ameaças e simplificando a forma como adquire e gere ferramentas de segurança.
Scripting, Inteligente e Fácil: Os novos fluxos de trabalho de script simplificados tornam a manutenção de rotina e a resolução de problemas mais rápida e intuitiva, para que a sua equipa possa realizar mais em menos tempo.
Marcação Avançada de Endpoints: Obtenha um controlo mais granular com a marcação de endpoints para uma melhor organização, agrupamento e gestão eficiente em escala.
Melhorias com Tecnologia de IA: Obtenha uma assistência mais rápida ao produto quando necessitar, informações mais detalhadas sobre a qualidade das correções e ferramentas inteligentes concebidas para auxiliar na tomada de decisões mais assertivas.
Não perca esta oportunidade de ouvir diretamente a liderança da Splashtop e ser o primeiro a explorar as novidades.