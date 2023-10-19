Soluções de Acesso Seguro e Suporte de TI para Instituições Educativas
Junte-se a nós para uma visão geral educacional sobre as soluções de TI abrangentes que a Splashtop oferece para a jornada digital segura da sua escola.
Neste bate-papo esclarecedor, os especialistas em produtos Splashtop compartilharão:
Quão seguro o acesso seguro, o suporte remoto de TI e as soluções de autenticação Wi-Fi permitem experiências de aprendizagem digital bem-sucedidas.
Exemplos reais de instituições educacionais que utilizam as soluções da Splashtop
Perguntas e Respostas Interativo: Interaja com os nossos especialistas para discutir desafios específicos que a tua equipa de TI enfrenta enquanto implementa e apoia um ambiente de aprendizagem seguro.
Secure Access & IT Support Solutions for Educational Institutions Video