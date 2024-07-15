Tendências de Suporte Remoto que Afetam o Negócio em 2022
Apresentando a Nossa Última Pesquisa com 1000 ITDMs Empresariais
Neste "almoce e aprenda" virtual, vais ouvir falar das principais tendências do suporte remoto em 2022 identificadas durante o nosso estudo com mais de 1.000 líderes de TI. Saiba como os profissionais de TI podem apoiar com segurança uma força de trabalho remota/distribuída a partir de qualquer lugar em qualquer dispositivo ou plataforma.
Remote Support Trends Affecting Business in 2022