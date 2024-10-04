Splashtop Quick Setup Guide

Guia de configuração rápida da Splashtop
Guia de configuração rápida Splashtop
Instale o aplicativo Splashtop Business nos dispositivos dos quais você deseja fazer a conexão remota.
Descarregue a aplicação Business aqui. Depois de descarregar, clique no ficheiro para iniciar a instalação.
Uma vez instalado, abra a aplicação. Nota: A verificação do dispositivo é necessária para iniciar sessão pela primeira vez. Após a verificação bem sucedida, reabra a aplicação Business.
Instale o Splashtop Streamer nos dispositivos que você deseja conectar remotamente.
Inicie sessão no portal de administração e clique em "Adicionar Computador". Copie o link de download do Streamer e envie-o para os computadores para os quais queres remotamente.
Nestes computadores, abra o link para descarregar, instalar e executar o Streamer. Depois, clique em "OK" para conceder permissões de acesso.
Ligue aos teus dispositivos remotos:
Abra a aplicação Business no dispositivo do qual queres remotamente.
Vais ver uma lista de computadores onde o Streamer foi instalado. Clique no computador desejado para estabelecer uma ligação remota.