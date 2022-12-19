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Fornecendo Suporte Remoto Rápido e Fácil a Qualquer Hora, em Qualquer Lugar

28 de Abril de 2021

Ouça Victor Chin - Diretor de Produto na Splashtop - e especialistas em educação da Austin Community College, Kansas State University, Loyola University Chicago e Freshworks discutirem as melhores práticas e ferramentas que te ajudarão a garantir sempre uma experiência de suporte vencedora para os seus alunos e membros do corpo docente.

Freshworks Education Experts Talk: Providing Fast and Easy Remote Support Anytime, Anywhere
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