Otimize a Gestão de TI com a Plataforma Completa da Splashtop
Descrição: Junte-se à nossa equipa de especialistas para descobrir como transformar operações de TI e melhorar a experiência de trabalho remoto com uma solução segura, eficiente e fácil de usar. Esta sessão destacará características chave e melhores práticas para ajudar as equipas de TI a oferecer suporte excecional, simplificar fluxos de trabalho, permitir uma experiência de trabalho remoto de forma contínua para equipas globais e melhorar a segurança. Aqui está o que você aprenderá:
Suporte Remoto Sem Esforço: Ofereça suporte seguro e fiável em qualquer lugar.
Operações de TI simplificadas: Centralize e automatize tarefas de TI para reduzir a complexidade e os custos.
Medidas de Segurança Aprimoradas: Garanta a conformidade e proteja os dados com recursos de segurança de nível empresarial.
Experiência do utilizador otimizada: Proporcione uma experiência semelhante à presencial para os utilizadores finais com acesso remoto e colaboração contínuos.
Este webinar foi concebido para partilhar as melhores práticas para o ajudar a padronizar na plataforma completa da Splashtop para acesso remoto e suporte remoto.