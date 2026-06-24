Maximize a Eficiência de TI com a Splashtop Web Console
Junte-se a esta sessão ao vivo de 30 minutos para aprender como maximizar a gestão de equipas, segurança e eficiência de TI usando a Splashtop Web Console.
Vais aprender:
Organize a sua equipa e os seus endpoints para uma gestão eficiente em grande escala
Resolver problemas mais rapidamente com ações em segundo plano
Reforçar a segurança e manter a visibilidade em todo o seu ambiente
Automatizar e aceder a capacidades avançadas de gestão usando o Splashtop AEM