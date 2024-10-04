Aumente o nível da sua experiência de suporte remoto com Splashtop Enterprise (fevereiro de 2022)
17 de Fevereiro de 2022
Neste 'almoce e aprenda' virtual, você ouvirá sobre alguns dos principais benefícios da atualização para o Splashtop Enterprise, como integração de autenticação única e recursos de central de serviços, como fila de suporte e gerenciamento de técnicos, além de assistir a uma demonstração ao vivo de como funciona.
Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Feb 17, 2022)