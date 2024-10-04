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Support technician learning how to level up the remote support experience for her clients

Aumente o nível da sua experiência de suporte remoto com Splashtop Enterprise (fevereiro de 2022)

17 de Fevereiro de 2022

Neste 'almoce e aprenda' virtual, você ouvirá sobre alguns dos principais benefícios da atualização para o Splashtop Enterprise, como integração de autenticação única e recursos de central de serviços, como fila de suporte e gerenciamento de técnicos, além de assistir a uma demonstração ao vivo de como funciona.

Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Feb 17, 2022)
Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Feb 17, 2022)