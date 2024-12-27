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Support technician learning how to level up the remote support experience for her clients

Aumente o nível da sua experiência de suporte remoto com Splashtop Enterprise (dezembro de 2021)

9 de Dezembro de 2021

Ouça Nityasha Wadalkar, Diretora de Marketing de Produto na Splashtop, discutir os principais benefícios da atualização para o Splashtop Enterprise, tais como a integração de login único e capacidades de serviço de atendimento como fila de suporte e gestão técnica, e assista a uma demonstração ao vivo de como funciona.

Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Dec 9, 2021)
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