Aumente o nível da sua experiência de suporte remoto com Splashtop Enterprise (dezembro de 2021)
9 de Dezembro de 2021
Ouça Nityasha Wadalkar, Diretora de Marketing de Produto na Splashtop, discutir os principais benefícios da atualização para o Splashtop Enterprise, tais como a integração de login único e capacidades de serviço de atendimento como fila de suporte e gestão técnica, e assista a uma demonstração ao vivo de como funciona.
Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Dec 9, 2021)