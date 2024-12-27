Como os profissionais de suporte de TI podem melhorar a experiência dos seus clientes usuários de Apple
12 de Agosto de 2021
Neste webinar hospedado pela Splashtop e Addigy, você aprenderá sobre os muitos desafios que as equipes de suporte de TI enfrentam à medida que os dispositivos da Apple fazem incursões no local de trabalho, você também vai aprender a como criar o ecossistema de TI certo para oferecer a melhor experiência ao cliente.
How IT Support Professionals Can Improve Customer Experience for Apple Users