Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Freshworks IT support providing real-time IT support using a laptop at a desk

Série da Freshworks Informação em Ação: Fornecendo Suporte Informático em Tempo Real em uma Era de Trabalho Remoto

Oferecendo suporte de TI em tempo real na era do trabalho remoto

Série da Freshworks Informação em Ação: Fornecendo Suporte Informático em Tempo Real em uma Era de Trabalho Remoto

Neste webinar patrocinado por Splashtop e Freshworks, você vai assistir uma demonstração de como o ITSM pode ser feito remotamente alavancando uma solução integrada de entrega de serviços. 

Delivering Real-Time IT Support in a Remote Work Era
Delivering Real-Time IT Support in a Remote Work Era