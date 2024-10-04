Série da Freshworks Informação em Ação: Fornecendo Suporte Informático em Tempo Real em uma Era de Trabalho Remoto
Oferecendo suporte de TI em tempo real na era do trabalho remoto
Série da Freshworks Informação em Ação: Fornecendo Suporte Informático em Tempo Real em uma Era de Trabalho Remoto
Neste webinar patrocinado por Splashtop e Freshworks, você vai assistir uma demonstração de como o ITSM pode ser feito remotamente alavancando uma solução integrada de entrega de serviços.
Delivering Real-Time IT Support in a Remote Work Era