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Splashtalks: Atualização de Lançamento de Produtos - Outono de 2025

Mais Inteligentes, Mais Fortes, Mais Seguros - Veja as Novidades Deste Outono. A Splashtop está a lançar atualizações poderosas concebidas para ajudar as equipas de TI e os MSPs a elevar a forma como trabalham; Desde suporte mais rápido e gestão de dispositivos simplificada até segurança e automação mais fortes.

Seja para gerir endpoints remotos, dar suporte a equipas híbridas ou proteger ambientes em crescimento, esta versão ajuda-o a trabalhar de forma mais inteligente, e não mais árdua.

Durante esta sessão exclusiva, irá aprender sobre:

  • Inventário de software centralizado para facilitar a auditoria e a conformidade.

  • Atributos de endpoint personalizados para maior flexibilidade na gestão de endpoints - Segurança de endpoint melhorada com EDR

  • Recursos de gestão de configuração e conformidade de endpoints, por exemplo. Configuração de firewall local ou Wi-Fi

  • Identificação de CVEs de SO, incluindo resumos de CVEs por IA

Com base no feedback dos clientes e em desafios reais de TI, estas novas funcionalidades foram desenvolvidas para resolver o que é mais importante para si: reduzir o tempo de resposta, minimizar o risco, melhorar a visibilidade e escalar o suporte com confiança.

Junte-se a nós para explorar as novidades e como tirar o máximo partido delas.