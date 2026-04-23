Splashtalks: Atualização de Lançamento de Produtos - Outono de 2025
Mais Inteligentes, Mais Fortes, Mais Seguros - Veja as Novidades Deste Outono. A Splashtop está a lançar atualizações poderosas concebidas para ajudar as equipas de TI e os MSPs a elevar a forma como trabalham; Desde suporte mais rápido e gestão de dispositivos simplificada até segurança e automação mais fortes.
Seja para gerir endpoints remotos, dar suporte a equipas híbridas ou proteger ambientes em crescimento, esta versão ajuda-o a trabalhar de forma mais inteligente, e não mais árdua.
Durante esta sessão exclusiva, irá aprender sobre:
Inventário de software centralizado para facilitar a auditoria e a conformidade.
Atributos de endpoint personalizados para maior flexibilidade na gestão de endpoints - Segurança de endpoint melhorada com EDR
Recursos de gestão de configuração e conformidade de endpoints, por exemplo. Configuração de firewall local ou Wi-Fi
Identificação de CVEs de SO, incluindo resumos de CVEs por IA
Com base no feedback dos clientes e em desafios reais de TI, estas novas funcionalidades foram desenvolvidas para resolver o que é mais importante para si: reduzir o tempo de resposta, minimizar o risco, melhorar a visibilidade e escalar o suporte com confiança.
Junte-se a nós para explorar as novidades e como tirar o máximo partido delas.