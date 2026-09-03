Garantir operações de TI seguras com Splashtop Enterprise
Porque não dedicar 20 minutos a rever a gestão e segurança da Splashtop?
À medida que o uso do Splashtop se expande, os principais desafios passam de simplesmente estabelecer "ligações" para garantir uma "gestão e controlo" eficazes.
Neste webinar, vamos demonstrar como escalar o seu ambiente Splashtop existente de forma segura e eficiente usando a Splashtop Enterprise. Vamos apresentar funcionalidades chave — como SSO/SAML Integração, restrições de tempo de acesso, controlo granular sobre funções e permissões, marca de água, Registo de eventos e gravação de sessões — usando a consola de gestão propriamente dita. Vamos também introduzir capacidades de gestão de endpoints via AEM (Gestão autónoma de terminais).
Esta é uma ótima oportunidade para fazer um upgrade para a edição Enterprise a um preço reduzido. Inscreva-se agora.
Objetivos de Aprendizagem:
Desafios de gestão e segurança associados à expansão do uso do Splashtop
Simplificar a gestão da autenticação via SSO/SAML Integração
Garantir operações seguras do Acesso remoto, controlando os prazos de acesso
Controlo de funções e permissões através de definições granulares
Reforçar a segurança com marca de água, Registo de eventos e gravação de sessões
Gestão de endpoints, patches e software usando AEM