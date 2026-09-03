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Splashtop20 years of trust
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Garantir operações de TI seguras com Splashtop Enterprise

Porque não dedicar 20 minutos a rever a gestão e segurança da Splashtop?

À medida que o uso do Splashtop se expande, os principais desafios passam de simplesmente estabelecer "ligações" para garantir uma "gestão e controlo" eficazes.

Neste webinar, vamos demonstrar como escalar o seu ambiente Splashtop existente de forma segura e eficiente usando a Splashtop Enterprise. Vamos apresentar funcionalidades chave — como SSO/SAML Integração, restrições de tempo de acesso, controlo granular sobre funções e permissões, marca de água, Registo de eventos e gravação de sessões — usando a consola de gestão propriamente dita. Vamos também introduzir capacidades de gestão de endpoints via AEM (Gestão autónoma de terminais).

Esta é uma ótima oportunidade para fazer um upgrade para a edição Enterprise a um preço reduzido. Inscreva-se agora.

Objetivos de Aprendizagem:

  • Desafios de gestão e segurança associados à expansão do uso do Splashtop

  • Simplificar a gestão da autenticação via SSO/SAML Integração

  • Garantir operações seguras do Acesso remoto, controlando os prazos de acesso

  • Controlo de funções e permissões através de definições granulares

  • Reforçar a segurança com marca de água, Registo de eventos e gravação de sessões

  • Gestão de endpoints, patches e software usando AEM