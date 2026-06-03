Eliminar Pontos Cegos no Intune: Gerir Todos os Endpoints com o Splashtop
Descrição: Participe no nosso webinar para ver como o Splashtop amplia as capacidades do Microsoft Intune para gestão de endpoints, automação e visibilidade multiplataforma. Você aprenderá:
Implementa o agente Splashtop via Intune para uma onboarding mais rápida
Gerir Windows, MacOS, Linux e dispositivos de rede juntamente com Intune endpoints
Automatize a aplicação de patches, alertas e fluxos de trabalho para reduzir a carga de trabalho de TI.
Monitorize a conformidade com o Intune diretamente dentro do Splashtop