Consolidar, Simplificar, Escalar: Lean TI em Ação
Com a expansão do trabalho híbrido, os líderes de TI enfrentam desafios crescentes: excesso de ferramentas, custos crescentes e a necessidade de apoiar equipas distribuídas com pessoal reduzido. A solução? Consolidação.
Ao implementar Splashtop Remote Support com a Gestão autónoma de terminais (AEM), a pb2 (um cliente Splashtop) passou de um piloto com 25 utilizadores para suportar 200 colaboradores em todo o país com apenas uma equipa de TI de 3 pessoas. Resultados: resolução de chamadas mais rápida, até 15 horas de tempo administrativo recuperadas por semana, mais de 100 dólares por endpoint por mês poupados em custos de licenciamento e um ROI de 458% com um período de retorno de 11 semanas.
Neste webinar, apresentado pela Splashtop, Cameron Marsh, da Nucleus Research e da pb2, irá partilhar como a consolidação do suporte remoto e da gestão de endpoints numa única plataforma permitiu à pb2, uma empresa nacional de arquitetura e engenharia, simplificar as operações de TI, reduzir custos e, ao mesmo tempo, reforçar a segurança e a conformidade.
Você aprenderá:
Quem é o pb2? O que fazem, tamanho da equipa, tamanho da equipa de TI, etc.
Porque é que consolidar as ferramentas de TI acelera a eficiência e o retorno do investimento?
Como a liderança de TI da pb2 avaliou, implementou e escalou o Splashtop Remote Support + AEM
Melhores práticas comprovadas por analistas para equipas de TI lean que suportam forças de trabalho distribuídas.
Junte-se a nós para ver como simplificar a sua infraestrutura de TI pode reduzir custos, recuperar tempo e transformar o suporte de TI numa vantagem estratégica.