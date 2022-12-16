Brentwood's TeamLogic IT uses Splashtop for Remote Support

A TeamLogic IT de Brentwood usa Splashtop para Suporte Remoto
Veja como este MSP transitou da sua ferramenta existente para a Splashtop e aumento da satisfação dos funcionários e dos clientes no processo.
Resumo
A TeamLogic IT, Brentwood, necessitava de uma ferramenta de acesso remoto de apoio depois de a sua principal ferramenta de gestão de TI ter sido colocada offline devido a uma violação de segurança. O Splashtop Remote Support permitiu-lhes aceder de forma segura e instantânea a qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel no momento em que a ajuda era necessária.
Com o Splashtop implementado, a TeamLogic IT foi capaz de fornecer com sucesso suporte de help desk para todos os seus clientes e acelerar o seu processo de integração. A equipa ficou tão impressionada que fez do Splashtop a sua ferramenta principal e, desde então, também implementou as capacidades de monitorização e gestão remota do Splashtop.
O Desafio: Encontrar Rapidamente uma Solução de Suporte de Helpdesk Segura, Rápida e Fácil de Implementar
A TeamLogic IT, Brentwood, fornece suporte de help desk para pequenas e médias empresas. Uma falha de segurança na ferramenta de TI existente deixou-os offline e no escuro. David Hart — o proprietário da TeamLogic IT, Brentwood — precisava encontrar uma ferramenta de backup segura e confiável para que eles pudessem continuar a dar suporte aos seus clientes.
Como um Provedor de Serviços Gerenciados (MSP), dar assistência a clientes com uma variedade de experiência de TI — desde equipes altamente técnicas sem tempo para fazer suporte interno a equipes com capacidades técnicas pequenas a nenhuma — significava que precisavam de uma ferramenta que pudesse dar suporte a todas as suas necessidades.
A solução: Usando o Splashtop para fornecer suporte remoto rápido e fácil aos clientes
Depois de realizar pesquisas no sector e perguntar a outras filiais da TeamLogic sobre as suas soluções, David decidiu experimentar o Splashtop. "Eu queria ter certeza de que estava recebendo algo seguro, funcional e fácil de usar", disse David.
David e a sua equipa pesquisaram o TeamViewer, o Real VNC e outras ferramentas, mas descobriram que não eram necessariamente direcionados para os MSPs. Além disso, ele disse: “Eram muito mais caros do que eu estava disposto a pagar. Achámos que a Splashtop é muito mais acessível e muito mais funcional do que as outras ferramentas que analisámos.”
Os Resultados: Maior Eficiência com Maior Satisfação dos Clientes e dos Empregados
David e a sua equipa começaram a utilizar o Splashtop como uma ferramenta de apoio remoto de backup. Eles ficaram tão impressionados que decidiram fazer dela sua principal ferramenta. Quando questionado sobre as principais vantagens do Splashtop, David respondeu:
“O recurso SOS foi um divisor de águas para nós. Com a ferramenta existente que estávamos usando e com outras ferramentas que analisamos, teríamos que instalar algo no sistema do cliente. Para nossos clientes menos técnicos, apenas clicar no menu era difícil. Até os nossos clientes mais técnicos faziam perguntas e ficavam confusos.
"A funcionalidade SOS do Splashtop foi muito, muito fácil para os nossos utilizadores finais utilizarem através do código de acesso. Também foi fácil para os nossos técnicos configurarem. Na verdade, nós o usamos para toda a nossa integração agora. Se eu tivesse que arriscar um palpite, diria que o onboarding remoto é reduzido para 10 minutos contra 30 minutos de luta."
Com o Splashtop, conseguiram chegar mais rapidamente aos clientes e até começaram a utilizá-lo pessoalmente (ou seja ajudar remotamente os pais com problemas de TI). Como "é tão simples e organizado", preferiram usar o Splashtop às ferramentas anteriores. A TeamLogic IT, Brentwood utiliza agora o Splashtop Remote Support para capacidades de monitorização e gestão remotas, juntamente com a funcionalidade de apoio remoto assistido.
Detalhes
Sobre a TeamLogic IT, Brentwood
A TeamLogic IT é uma fornecedora nacional de serviços e soluções tecnológicas para negócios de todos os tipos. São um MSP com foco nos negócios e na tecnologia, que oferece soluções de TI totalmente terceirizadas, TI co-geridas ou baseadas em projetos com uma abordagem orientada para o serviço ao cliente. A filial de Brentwood presta serviço às zonas de Brentwood, Franklin e Nashville do Tennessee.
Sobre o Splashtop Remote Support
O Suporte Remoto é uma solução de suporte remoto sob demanda não assistida e assistida. Projetado para helpdesk e profissionais de suporte, ele permite realizar suporte remoto ad-hoc para um número ilimitado de dispositivos.
Os profissionais de suporte de TI podem se conectar instantaneamente aos dispositivos de seus usuários com um código de sessão simples.
As principais funcionalidades de acesso autónomo para MSPs e equipas de TI incluem transferência de ficheiros, chat, ativação remota, reinício remoto, gravação de sessões, gestão de utilizadores e computadores, Scripts and Tasks, alertas configuráveis e muito mais.
Independentemente do local onde o utilizador se encontra ou do momento em que o problema surge, os técnicos podem facilmente aceder remotamente aos dispositivos dos seus utilizadores (Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook) para assumir o controlo e resolver o problema rapidamente.
O Splashtop Remote Support reduz o tempo necessário para prestar assistência aos utilizadores, mantém a satisfação do cliente elevada e reduz os custos para as equipas de assistência remota.