Um Distrito Escolar Rural Consolida Suporte Remoto e Gestão de Endpoint com Splashtop
Escalando o suporte de TI em toda a rede escolar, visibilidade e controlo com Splashtop Enterprise e Gestão autónoma de terminais (AEM)
Impacto
Menor Tempo de Inatividade em Dispositivos de Equipa
Com um suporte remoto rápido e fiável, o distrito minimizou as interrupções e reduziu a necessidade de visitas de TI presenciais em mais de 70 endpoints.
Redução do Custo Total de Propriedade
Ao consolidar três ferramentas separadas numa única plataforma Splashtop, o distrito reduziu significativamente as despesas de licenciamento de software e ineficiências, ao mesmo tempo que expandiu a cobertura para 100% dos dispositivos do pessoal.
Equipa de TI Enxuta, Controlo Total
O distrito agora automatiza a aplicação de patches, gere antivírus e suporta todos os dispositivos de forma centralizada, sem precisar de mais pessoal ou de contratantes externos.
Desafios
Um distrito escolar rural no Idaho atende cerca de 150 alunos e 35 funcionários. Com apenas um líder de TI, o Diretor de Tecnologia da escola, responsável por tudo, desde atualizações de estações de trabalho até gestão de servidores, os recursos eram extremamente limitados.
Gerir este ambiente com recursos limitados criou vários desafios:
Complexidade da Ferramenta e Custo: Soluções anteriores para patching e antivírus eram caras e difíceis de gerir
Recursos Limitados: Restrições de orçamento e de pessoal dificultaram a justificação de ferramentas ao nível empresarial
Necessidade de Consolidação: Múltiplas plataformas criaram ineficiências e aumentaram a carga de trabalho para gerir vários agentes
"Sou só eu," disse o Diretor de Tecnologia da escola. "Precisava de uma solução que pudesse lidar com tudo mas sem estourar o orçamento."
Do Nosso Cliente Feliz
Quando fui operado ao joelho e não consegui ir ao local, continuei a dar apoio à equipa de casa. Isso teria sido impossível sem a Splashtop.
~ School’s Technology Director
Do Nosso Cliente Feliz
Eu movi tudo para a Splashtop - patching, antivírus, acesso remoto, é mais fácil de gerenciar quando está tudo em um só lugar. Além disso, em comparação com outras ferramentas que avaliamos, a Splashtop nos dá o que precisamos por uma fração do custo.
~ School’s Technology Director
Resolução
Suporte Remoto Não Assistido para Dispositivos de Staff: O Diretor de Tecnologia instalou o agente Splashtop Streamer em todos os dispositivos Windows e Mac usados por professores e equipe administrativa, permitindo suporte consistente e seguro para resolução de problemas e manutenção.
Suporte Remoto Sob Demanda: O Diretor de Tecnologia utiliza o Splashtop SOS para sessões de suporte remoto ad-hoc, incluindo Chromebooks dos estudantes.
Aplicação de Patches Automática: Eles substituíram as ferramentas de patching separadas pelo Splashtop AEM, criando horários de actualização semanais para estações de trabalho e quinzenais para servidores com cobertura em tempo real para sistemas operativos e aplicações de terceiros.
Proteção Antivirus: O distrito também substituiu a sua solução atual de Antivirus pelo Splashtop Antivirus potenciado pelo Bitdefender, gerido a partir do mesmo painel que o acesso remoto, suporte e patching.
Consolidação de Ferramentas para Simplicidade: A transição de múltiplos produtos para uma única plataforma Splashtop para acesso remoto, patching e antivírus simplificou as operações de TI.
Licenciamento Económico: Os preços transparentes do Splashtop permitiram uma cobertura total dos dispositivos e funcionalidades ao nível empresarial sem ultrapassar o orçamento reduzido do distrito.
Caminho de Atualização Contínuo: O Diretor de Tecnologia começou com o Splashtop apenas para acesso remoto a estações de trabalho e servidores, e atualizou para o Splashtop Enterprise com o AEM para atender às crescentes necessidades de suporte e segurança.
Sobre o Cliente
Um distrito escolar rural no Idaho serve uma comunidade rural com raízes profundas na mineração, agricultura e pecuária. Apesar dos recursos limitados, o distrito oferece uma forte experiência académica e extracurricular através de pessoal comprometido e decisões inteligentes em tecnologia.