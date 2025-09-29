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Reading why IT support needs reliable remote access

Um Distrito Escolar Rural Consolida Suporte Remoto e Gestão de Endpoint com Splashtop

Escalando o suporte de TI em toda a rede escolar, visibilidade e controlo com Splashtop Enterprise e Gestão autónoma de terminais (AEM)

Impacto

A blue, semi-circular arrow curves downward and to the right, ending in a pointed arrowhead. Inside the curve, a stepped line follows the arc before sharply turning down and right. The image is on a light gray background.

Menor Tempo de Inatividade em Dispositivos de Equipa

Com um suporte remoto rápido e fiável, o distrito minimizou as interrupções e reduziu a necessidade de visitas de TI presenciais em mais de 70 endpoints.

Cost Savings icon

Redução do Custo Total de Propriedade

Ao consolidar três ferramentas separadas numa única plataforma Splashtop, o distrito reduziu significativamente as despesas de licenciamento de software e ineficiências, ao mesmo tempo que expandiu a cobertura para 100% dos dispositivos do pessoal.

Blue outline icon of a hand holding a wrench, symbolizing tools, repair, or maintenance, on a light gray background.

Equipa de TI Enxuta, Controlo Total

O distrito agora automatiza a aplicação de patches, gere antivírus e suporta todos os dispositivos de forma centralizada, sem precisar de mais pessoal ou de contratantes externos.

Desafios

Um distrito escolar rural no Idaho atende cerca de 150 alunos e 35 funcionários. Com apenas um líder de TI, o Diretor de Tecnologia da escola, responsável por tudo, desde atualizações de estações de trabalho até gestão de servidores, os recursos eram extremamente limitados.

Gerir este ambiente com recursos limitados criou vários desafios:

  • Complexidade da Ferramenta e Custo: Soluções anteriores para patching e antivírus eram caras e difíceis de gerir

  • Recursos Limitados: Restrições de orçamento e de pessoal dificultaram a justificação de ferramentas ao nível empresarial

  • Necessidade de Consolidação: Múltiplas plataformas criaram ineficiências e aumentaram a carga de trabalho para gerir vários agentes

"Sou só eu," disse o Diretor de Tecnologia da escola. "Precisava de uma solução que pudesse lidar com tudo mas sem estourar o orçamento."

Do Nosso Cliente Feliz

Quando fui operado ao joelho e não consegui ir ao local, continuei a dar apoio à equipa de casa. Isso teria sido impossível sem a Splashtop.

~ School’s Technology Director

Do Nosso Cliente Feliz

Eu movi tudo para a Splashtop - patching, antivírus, acesso remoto, é mais fácil de gerenciar quando está tudo em um só lugar. Além disso, em comparação com outras ferramentas que avaliamos, a Splashtop nos dá o que precisamos por uma fração do custo.

~ School’s Technology Director

Resolução


  • Suporte Remoto Não Assistido para Dispositivos de Staff: O Diretor de Tecnologia instalou o agente Splashtop Streamer em todos os dispositivos Windows e Mac usados por professores e equipe administrativa, permitindo suporte consistente e seguro para resolução de problemas e manutenção.

  • Suporte Remoto Sob Demanda: O Diretor de Tecnologia utiliza o Splashtop SOS para sessões de suporte remoto ad-hoc, incluindo Chromebooks dos estudantes.

  • Aplicação de Patches Automática: Eles substituíram as ferramentas de patching separadas pelo Splashtop AEM, criando horários de actualização semanais para estações de trabalho e quinzenais para servidores com cobertura em tempo real para sistemas operativos e aplicações de terceiros.

  • Proteção Antivirus: O distrito também substituiu a sua solução atual de Antivirus pelo Splashtop Antivirus potenciado pelo Bitdefender, gerido a partir do mesmo painel que o acesso remoto, suporte e patching.

  • Consolidação de Ferramentas para Simplicidade: A transição de múltiplos produtos para uma única plataforma Splashtop para acesso remoto, patching e antivírus simplificou as operações de TI.

  • Licenciamento Económico: Os preços transparentes do Splashtop permitiram uma cobertura total dos dispositivos e funcionalidades ao nível empresarial sem ultrapassar o orçamento reduzido do distrito.

  • Caminho de Atualização Contínuo: O Diretor de Tecnologia começou com o Splashtop apenas para acesso remoto a estações de trabalho e servidores, e atualizou para o Splashtop Enterprise com o AEM para atender às crescentes necessidades de suporte e segurança.


A group of students in a computer lab at school on their computers.

Sobre o Cliente

Um distrito escolar rural no Idaho serve uma comunidade rural com raízes profundas na mineração, agricultura e pecuária. Apesar dos recursos limitados, o distrito oferece uma forte experiência académica e extracurricular através de pessoal comprometido e decisões inteligentes em tecnologia.

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