O Distrito Escolar Poway Unified Utiliza Acesso Remoto Splashtop para Melhorar a Aprendizagem

Distrito Escolar Poway Unified Utiliza Acesso Remoto da Splashtop para Melhorar a Aprendizagem
Habilite os alunos a acessar remotamente computadores de laboratório e aplicações de software necessários para os cursos CTE a partir de qualquer dispositivo, incluindo os Chromebooks
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Veja como a Poway School District se certificou de que os seus alunos conseguiam acessar os computadores do laboratório e o software especializado nos seus dispositivos pessoais fora do campus. O Splashtop Enterprise tornou isso possível e simples, para que os estudantes continuassem a aprender em um ambiente híbrido.
Saiba mais sobre o Splashtop Enterprise para acesso remoto ao laboratório.
Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning