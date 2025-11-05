A OCIL no Canadá Automatiza e Simplifica as Operações de TI com a Splashtop
Modernizar as operações de TI em todo o Canadá para capacitar o Gabinete do Comissário de Línguas Indígenas (OCIL) com suporte remoto seguro e eficiente e gestão de endpoints.
Impacto
Suporte Remoto Mais Rápido em Todo o Mundo
O Splashtop permite que a OCIL apoie a equipa perfeitamente em escritórios e regiões remotas no Canadá e em todo o mundo. Problemas que antes exigiam uma coordenação demorada ou viagens são agora resolvidos em minutos, mantendo as operações a funcionar sem problemas.
Eficiência para uma Equipa de TI Enxuta
A Splashtop eliminou a necessidade de atualizações manuais e resolução de problemas no local. A automação de patches e o controlo centralizado poupam tempo significativo a cada semana, permitindo que um único responsável de TI administre toda a infraestrutura na OCIL e opere eficientemente em escala.
Maior Visibilidade e Controlo
Combinando o Microsoft Intune com a Splashtop, a OCIL alcançou visibilidade em tempo real, maior conformidade dos endpoints e acesso mais amplo aos sistemas sem depender de métodos de conexão remota menos seguros e flexíveis.
Desafios
Como única Líder de TI no Gabinete do Comissário das Línguas Indígenas (OCIL), Hannah Lavallee gere todos os aspetos da pilha tecnológica da organização, desde as políticas Intune e cibersegurança até servidores, backups e suporte ao utilizador. Com apenas um profissional de TI a tempo inteiro e funcionários espalhados por todo o Canadá, prestar assistência consistente e em tempo real tornou-se um desafio crescente.
A OCIL depende fortemente do Microsoft Intune para a gestão de dispositivos, mas várias lacunas operacionais dificultaram o suporte diário. Os principais desafios incluíram:
Não existe uma forma simples e em tempo real de apoiar os colaboradores remotos em todas as províncias.
Visibilidade limitada ao resolver problemas apenas através do Intune
Conformidade inconsistente na aplicação de patches e na atualização de software em todos os endpoints.
Não existe opção para visualizar ou auxiliar os utilizadores em iPhones e dispositivos móveis.
Dependência de métodos de ligação remota mais lentos e menos seguros
“Sou só eu”, disse Hannah. “Somos uma organização pequena com utilizadores em todo o Canadá e no mundo. Precisava de uma forma de apoiar todos facilmente a partir da nossa sede em Ottawa, independentemente do local onde estivessem a trabalhar.”
Hannah também tinha usado ferramentas como connectwise, LogMeIn, e TeamViewer no início da sua carreira, mas achava-as pesadas, limitadas ou pouco fiáveis para uso empresarial.
A OCIL necessitava de uma solução segura e fácil de utilizar que combinasse a aplicação de patches, a gestão de dispositivos, eliminasse as lacunas de visibilidade e simplificasse o suporte para uma força de trabalho geograficamente distribuída.
Do Nosso Cliente Feliz
Ter controlo em tempo real para patches e atualizações poupa-me uma quantidade incrível de tempo, especialmente quando comparado a esperar pelos anéis de atualização do Intune ou reinícios de utilizadores.
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
Do Nosso Cliente Feliz
O Splashtop é um sistema remoto de nível empresarial fácil de usar, que até uma pequena organização pode utilizar completamente, e oferece muito pelo custo que pagamos.
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
Resolução
A OCIL adotou Splashtop Enterprise com a Gestão autónoma de terminais (AEM) para aumentar a visibilidade, simplificar o acesso seguro com SSO e agilizar o suporte remoto em toda a sua força de trabalho distribuída.
Acesso e Controlo Remoto Não Assistido: Splashtop foi instalado nos ambientes de Windows, MacOSe servidor da OCIL. A Hannah pode agora fornecer suporte seguro e autónomo para a resolução de problemas, atualizações e manutenção, mesmo sem a presença do utilizador final, garantindo que todos os dispositivos estão atualizados e seguros.
Suporte para Utilizadores Finais e Dispositivos Móveis: com o SOS a usar o Splashtop SOS, a Hannah pode visualizar ecrãs de utilizadores e orientar a equipa nos iPhones geridos pela OCIL. Esta funcionalidade elimina as idas e vindas de explicações e permite-lhe resolver problemas em dispositivos móveis em tempo real. Ela também acha útil a opção SOS quando surgem problemas em que um sistema é removido acidentalmente ou enviado para fora sem o agente.
Complemento em Tempo Real ao Intune: Com o Splashtop AEM, a Hannah agenda verificações semanais de atualizações do Windows, com estado em tempo real para identificar rapidamente os dispositivos que precisam de atenção. Em contraste, os anéis de atualização do Intune eram frequentemente atrasados, nem sempre notificavam os utilizadores e frequentemente exigiam reinicios conduzidos pelo utilizador, o que atrasava o processo de atualização. Usando o Splashtop, ela pode enviar atualizações do sistema operativo em tempo real, acionar reinicios quando necessário e até resolver problemas inesperados, como restaurar dispositivos após uma atualização de firmware causada por problemas no BitLocker, sem esperar por sincronizações no Intune ou ações do utilizador.
Ferramentas de Fundo para Resolução de Problemas Silenciosa: As ferramentas em segundo plano do Splashtop permitem aceder a registos, executar comandos e executar ações administrativas sem interromper os utilizadores. O suporte que antes exigia coordenação ou tempo de inatividade, agora ocorre perfeitamente em segundo plano.
Visibilidade do Dispositivo com Relatórios de Inventário: Os relatórios de inventário da Splashtop fornecem uma forma rápida de identificar quem está online, localizar máquinas específicas e realizar verificações iniciais quando um dispositivo reporta um problema de segurança ou desempenho. Isto ajuda a Hannah a manter uma visibilidade clara em todos os endpoints sem ter de alternar entre ferramentas.
Acesso Remoto Seguro a Partir de Qualquer Lugar: Mesmo viajando para o estrangeiro, Hannah mantém o acesso seguro e encriptado ao ambiente da OCIL. Continua a dar apoio remoto às equipas internas e aos parceiros, garantindo o tempo de atividade e a continuidade operacional onde quer que esteja.
"Splashtop dá-me confiança de que posso ajudar qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento, sabendo que tudo está seguro."
Sobre o Cliente
O Gabinete do Comissário para as Línguas Indígenas (OCIL) é um organismo público federal criado ao abrigo da Lei das Línguas Indígenas para promover e defender as línguas indígenas em todo o Canadá. Operando de forma independente do governo, o OCIL apoia os povos indígenas na recuperação, revitalização, manutenção e fortalecimento das suas línguas.