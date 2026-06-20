Como a Nubeseg escalou o suporte remoto seguro e a gestão de endpoints com a Splashtop
Suporte remoto mais rápido, fluxos de trabalho de help desk simplificados, visibilidade centralizada dos endpoints e maior eficiência operacional para todos os clientes.
Impacto
Diagnóstico 30% Mais Rápido com Visibilidade Centralizada
A visibilidade em tempo real da segurança dos endpoints permite à equipa identificar vulnerabilidades rapidamente e reduzir o tempo de diagnóstico em aproximadamente 30%.
Redução do Trabalho Manual Através da Automação
A aplicação automatizada de patches, atualizações e scripts elimina tarefas repetitivas, poupando 6 a 8 horas por semana e melhorando a eficiência operacional global.
Suporte Escalável em Clientes Distribuídos
O acesso remoto seguro e as capacidades de suporte técnico permitem à Nubeseg servir clientes em diversas cidades e países sem aumentar as visitas presenciais ou os custos operacionais.
Desafios
A Nubeseg é um fornecedor de serviços geridos com foco na cibersegurança, que oferece suporte a clientes em diversas cidades e países. À medida que a empresa expandia a sua base de clientes, a equipa precisava de uma forma fiável de fornecer suporte remoto e seguro, sem limitações geográficas.
Ramiro Hercilla, consultor de segurança da Nubeseg SRL, trabalha em estreita colaboração com os clientes para fornecer suporte remoto e serviços de segurança em ambientes distribuídos.
À medida que a empresa crescia, a equipa começou a encontrar limitações nas ferramentas existentes. As ligações remotas eram frequentemente lentas ou instáveis, as transferências de ficheiros eram lentas e havia pouca visibilidade das sessões ativas e da atividade de suporte.
“Enfrentámos problemas com ligações lentas, visibilidade limitada e ferramentas que não nos permitiam dar um apoio eficaz aos utilizadores fora do escritório”, disse Ramiro Hercilla.
Para enfrentar estes desafios, a Nubeseg avaliou várias soluções de acesso remoto e suporte, incluindo TeamViewer, AnyDesk e ferramentas baseadas em VNC. Embora estas plataformas oferecessem algumas funcionalidades, não cumpriam a combinação de desempenho, escalabilidade e gestão centralizada necessária para suportar a sua crescente base de clientes.
Dar suporte a utilizadores fora do ambiente empresarial, como colaboradores remotos, executivos ou utilizadores de dispositivos pessoais, foi um desafio particularmente grande. Muitas ferramentas não tinham a flexibilidade necessária para se ligarem em diferentes ambientes, o que dificultava o fornecimento de um suporte consistente.
A segurança era outra preocupação crucial. Como fornecedor de cibersegurança, a Nubeseg precisava de ferramentas que cumprissem normas rigorosas de encriptação, controlo de acesso e auditabilidade. Muitas das soluções existentes não proporcionavam o nível de controlo e visibilidade necessário, criando potenciais riscos tanto para a empresa como para os seus clientes.
Durante a procura de uma solução melhor, a equipa descobriu o Splashtop numa conferência do setor. Com base no que observaram, pareceu resolver muitas das suas limitações atuais.
Para avançar, a Nubeseg necessitava de uma solução que pudesse suportar:
Acesso remoto rápido e fiável em diversos dispositivos e ambientes.
Ligações seguras e encriptadas, em conformidade com as expectativas de segurança do cliente.
Visibilidade centralizada, relatórios e rastreabilidade das sessões.
Fluxos de trabalho da central de serviços para gerir e acompanhar as atividades de suporte.
A capacidade de escalar o suporte para centenas ou milhares de endpoints sem aumentar a complexidade operacional.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A visão da marca relativamente a um apoio ao cliente de alta qualidade e facilidade de utilização do produto faz da Splashtop uma solução ideal a longo prazo que ajuda tanto os prestadores de serviços como os clientes a crescerem em produtividade de forma eficiente.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A Splashtop permitiu-nos melhorar significativamente a forma como apoiamos os nossos clientes, especialmente à medida que expandimos para diferentes localizações.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
O nível de segurança e a estrutura da consola tornam a sua gestão e administração muito fáceis.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Resolução
A Nubeseg padronizou a Splashtop Enterprise e a Gestão autónoma de terminais (AEM) para fornecer suporte remoto seguro e escalável e melhorar a gestão e prestação dos serviços entre os clientes.
Acesso Remoto Seguro e de Alto Desempenho entre Ambientes:
O Splashtop proporciona uma experiência de acesso remoto mais rápida, estável e segura em Windows, Mac, Linux e dispositivos móveis. A equipa pode dar apoio a colaboradores, executivos e utilizadores externos em diversas localizações, sem limitações de desempenho, ao mesmo tempo que cumpre os rigorosos requisitos de segurança.
Para os utilizadores finais, a possibilidade de trabalhar remotamente com uma ligação estável e segura permite-lhes realizar as suas tarefas sem interrupções, melhorando diretamente a produtividade.
Service Desk para Operações de Suporte Simplificadas:
As capacidades do service desk da Splashtop transformam a forma como o suporte é prestado. Os utilizadores podem solicitar assistência diretamente através de um atalho na área de trabalho, eliminando formulários online incompletos e atrasos. Os chamados são criados, atribuídos e rastreados automaticamente, permitindo aos técnicos iniciar sessões remotas imediatamente e resolver problemas mais rapidamente.
Todo o processo de suporte é registado numa única consola, incluindo os tempos de resposta, as ações tomadas e os detalhes da resolução, fornecendo um registo completo e auditável de cada interação.
“O serviço de atendimento fez uma enorme diferença.” Os colaboradores podem solicitar suporte diretamente a partir de uma aplicação no computador, o que eliminou atrasos e melhorou os tempos de resposta.”
Gestão Automatizada de Endpoints:
Com o Splashtop AEM, a gestão de endpoints passa de um processo reativo para um fluxo de trabalho proativo e estruturado. A equipa padroniza as definições e gere as atualizações através de processos organizados de aplicação de patches e implantação.
Tarefas como a implementação de patches, atualizações de segurança, reinicializações agendadas de máquinas e instalações remotas de aplicações utilizando ficheiros executáveis ou MSI são tratadas através de automatização, substituindo processos manuais e individuais. O AEM também substitui as soluções de aplicação de patches anteriormente isoladas, consolidando a gestão de endpoints num único fluxo de trabalho.
Visibilidade Centralizada e Priorização de Riscos:
A consola oferece uma visão clara do estado de segurança dos endpoints em todos os ambientes. A equipa consegue identificar dispositivos desprotegidos, sistemas que executam soluções de terceiros e máquinas expostas a vulnerabilidades.
O sistema de relatórios de patches críticos destaca os sistemas em risco, incluindo as vulnerabilidades de dia zero, permitindo à equipa priorizar as ações e reduzir a exposição. Uma abordagem estruturada de aplicação de patches garante que as vulnerabilidades críticas não afetam mais de 10% do ambiente num determinado momento.
Relatórios Prontos para Auditoria e Rastreabilidade Completa das Atividades:
Todas as sessões, transferências de ficheiros e atividades de suporte são registadas num sistema centralizado. Estes relatórios são utilizados para auditorias e renovações de certificação, ajudando a demonstrar o desempenho e a conformidade dos serviços.
“Conseguimos gerar relatórios claros e acompanhar todas as atividades de suporte, o que nos ajudou a demonstrar eficiência e a cumprir os requisitos de auditoria.”
Segurança e Controlo de Sessão Reforçados:
O Splashtop oferece ligações encriptadas, login único (SSO), controlo centralizado de acesso e rastreabilidade total de sessões. Isto permite à Nubeseg cumprir os rigorosos requisitos de cibersegurança, garantindo ao mesmo tempo que toda a atividade remota é auditável e está alinhada com as políticas de segurança do cliente.
Operações Escaláveis em + de 1.450 Endpoints:
Com uma gestão centralizada e agrupamento de dispositivos, a Nubeseg consegue dar suporte eficiente a mais de 1.450 dispositivos em diversos clientes. Agora, os técnicos podem fornecer um apoio mais estruturado e consistente em larga escala.
Experiência de integração e suporte Contínuo:
A experiência de integração é tranquila, com orientações claras sobre a implementação, configuração e formação, permitindo que a equipa da Nubeseg comece a trabalhar rapidamente.
“O suporte tem-se mantido ágil, com tempos de resposta rápidos e disponibilidade para analisar o feedback e melhorar o produto. Isto ajudou a construir confiança na plataforma como uma solução a longo prazo.”
Splashtop em Três Palavras:
"Simples. Seguro. Prático."
Com a Splashtop, a Nubeseg reforça a sua capacidade de fornecer serviços geridos seguros, eficientes e escaláveis. A equipa opera com maior visibilidade, tempos de resposta mais rápidos e processos mais estruturados, o que lhes permite apoiar uma base de clientes crescente com confiança.
Sobre o Cliente
A Nubeseg SRL é um fornecedor de serviços geridos com foco na cibersegurança, sediado na América Latina, especializado em ajudar as organizações a fortalecer a sua postura de segurança e a proteger os seus ativos digitais. A empresa oferece serviços de segurança geridos, suporte remoto e monitorização contínua para garantir que os clientes podem operar em segurança num cenário de ameaças cada vez mais complexo.