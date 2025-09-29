Grande Retalhista dos EUA Moderniza o Suporte Remoto para Mais de 900 Lojas com Splashtop
Suporte de TI simplificado, resolução de problemas mais rápida e acesso seguro para mais de 22.000 dispositivos
Impacto
Mais de 50% de redução no tempo de resolução de problemas
As ferramentas de suporte remoto da Splashtop reduzem o tempo médio de resolução de problemas para metade ou menos, especialmente em instalações de routers e hardware, passando de 45 minutos para menos de 5 minutos em vários casos.
Acesso Remoto Seguro a Mais de 22,000 Dispositivos
Substituiu o VNC pelo Splashtop para permitir acesso seguro a 14,000 PCs Windows, 8,000 dispositivos Android e 70 Macs, melhorando significativamente a conformidade e a visibilidade em todo o seu ambiente de retalho.
Ferramentas Consolidadas Entre Equipas para Maior Eficiência
Equipas de retalho e corporativas agora usam Splashtop para todas as necessidades de acesso remoto e suporte, eliminando a dependência de ferramentas separadas, reduzindo custos e melhorando a eficiência.
Desafios
Com mais de 900 lojas e mais de 22.000 dispositivos conectados, as equipas de TI do retalhista enfrentaram exigências crescentes para apoiar as operações de campo e de retalho de forma segura e em conformidade com os requisitos de conformidade cada vez mais rígidos
A equipa de serviços de TI no retalho, com 17 agentes de suporte, é responsável por dar suporte a sistemas POS, sinalização baseada em Android, dispositivos de mão e hardware de rede em lojas por todo o Midwest. O seu trabalho diário envolve o acesso remoto a sistemas para resolver tickets escalados pela equipa de loja da linha da frente.
“Se se liga à rede, damos suporte. E precisávamos de algo seguro e fiável para acompanhar.” ~ Gestor de Suporte de Serviços de TI no Retalho.
Entretanto, o Centro de Serviços de TI corporativo dá suporte a mais de 3.000 funcionários internos usando desktops e portáteis. Eles usavam ferramentas como SCCM e ConnectWise para sessões remotas e gestão de software.
Mas as limitações eram claras:
Difícil de coordenar suporte num ambiente distribuído e várias lojas
Sem suporte de acesso remoto para sinalização digital e portáteis Android
A ferramenta VNC legada carecia de segurança, controlo de acesso e auditabilidade, representando riscos de conformidade
Ferramentas como ConnectWise e SCCM eram pouco fiáveis para o suporte diário
A resolução remota de problemas para o pessoal no local era lenta e propensa a erros, dependendo apenas de instruções verbais.
ScreenMeet foi avaliado, mas considerado demasiado atrelado ao ServiceNow e não suficientemente flexível
A organização precisava de uma plataforma escalável, uma solução agnóstica em termos de SO que funcionasse para todos os departamentos e tipos de dispositivos.
Do Nosso Cliente Feliz
Um colega passou 45 minutos a explicar a instalação de um router por telefone. Mudou para Splashtop AR e fez o trabalho em menos de 5 minutos.
~ IT Retail Services Support Manager
Do Nosso Cliente Feliz
O que se destacou no Splashtop não foi apenas a tecnologia, que é bastante sólida, mas sim as pessoas. Enviámos-lhes um dos nossos ecrãs Android desatualizados e eles fizeram o Splashtop funcionar nele. O suporte foi responsivo, adaptável e exatamente o que precisávamos para implementá-lo de forma rápida e segura.
~ IT Service Center Manager
Do Nosso Cliente Feliz
Carregámos todos os dispositivos na aplicação Splashtop Business. Agora podemos dar apoio a qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem ter de fazer grandes esforços.
~ Service Desk Analyst
Resolução
O retalhista implementou o Splashtop Enterprise e o Splashtop AR em toda a sua rede de lojas e sistemas internos.
Acesso sem Vigilância para Sistemas de Varejo: Splashtop foi implementado em 22.000 dispositivos de varejo, substituindo o VNC e permitindo acesso seguro e sem vigilância aos sistemas POS, ecrãs Android, sinalizações digitais e dispositivos portáteis Zebra.
Suporte Presencial para Staff Interno: As equipas de suporte corporativo usaram a Splashtop Business App para fornecer assistência em tempo real a mais de 3000 utilizadores, reduzindo tempos de espera e simplificando os fluxos de trabalho.
AR para Operações de Campo: Splashtop Augmented Reality foi adotado pelas equipas de TI e engenharia de lojas para orientação visual e capacidades de anotação durante substituições de equipamentos e reparos de HVAC, reduzindo o tempo de inatividade e barreiras de comunicação.
Acesso Seguro Baseado em Funções: As permissões detalhadas asseguraram que diferentes departamentos, desde desenvolvedores até operações de talento, acessem apenas os dispositivos pelos quais são responsáveis, melhorando a conformidade com PCI.
“Com o VNC, se conseguisse aceder a um dispositivo, conseguia aceder a todos. Agora, é controlado e rastreável.” ~ Gestor de Suporte de Serviços de TI do Varejo
Por que é importante: O PCI DSS exige controle rigoroso de acesso e registo de auditoria. Com o Splashtop, cada sessão de acesso é registada, e as permissões são específicas por função, garantindo responsabilidade e reduzindo risco em 22.000 dispositivos do varejista.
Gestão de terminais para dispositivos Android
Com as capacidades de Gestão autónoma de terminais (AEM) da Splashtop, a equipa de TI agendou reinicializações e enviou atualizações em massa de APK para dispositivos de sinalização baseados em Android em todas as lojas, resolvendo problemas de fuga de memória e melhorando o tempo de atividade sem precisar aceder remotamente.
Transferência de Ficheiros e Ferramentas de Linha de Comando: Com as capacidades de Splashtop Gestão autónoma de terminais (AEM), scripts remotos, reinicializações e implantações foram executados em dispositivos sem envolver os utilizadores finais, minimizando a interrupção durante o horário de trabalho.
Cobertura Multiplataforma: Splashtop suporta Windows, Android, macOS e ambientes virtualizados, permitindo ao retalhista padronizar o suporte em diversos dispositivos.
Implementação Rápida e Autoguiada: Uma base de conhecimento robusta capacitou a equipa de TI a completar a implementação sem atrasos, com dependência mínima da equipa de suporte da Splashtop.
“Nunca estávamos à espera da Splashtop. Honestamente, eles estavam à nossa espera,” ~ Gestor de Suporte de Serviços de Retalho.
“A equipa de suporte e a documentação tornaram tudo incrivelmente fácil,” ~ Gestor do Centro de Serviços de TI.
Escalabilidade a Nível de Organização: Splashtop foi adotado não apenas por TI, mas também pelas equipas de operações, engenharia de lojas e desenvolvimento de talento para uma variedade de necessidades de suporte remoto.
Sobre o Cliente
Um dos principais retalhistas dos EUA, com uma presença de mais de 900 lojas que continua a crescer rapidamente. Conhecida pela sua integração vertical, operações centradas no cliente e rápida expansão, a organização orgulha-se da sua inovação, eficiência e cultura orientada por valores.