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Overhead view of a woman working on a laptop at a white table using Splashtop for productivity

Como a Bourland, Wall & Wenzel Alcançou um ROI 5x e quase 100% de produtividade com a Splashtop

Acesso remoto para advogados, operações de TI automatizadas, visibilidade centralizada e poupança de tempo em toda a empresa.

Impacto

Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

Produtividade Próxima dos 100% Sem Necessidade de Presença Física

Os advogados mantêm uma produtividade quase total sem terem de estar no escritório, garantindo que o trabalho continua sem problemas, independentemente da localização.

A blue, semi-circular arrow curves downward and to the right, ending in a pointed arrowhead. Inside the curve, a stepped line follows the arc before sharply turning down and right. The image is on a light gray background.

Recuperação de 12 a 20 Horas de Tempo de TI Por Mês

A automatização e a gestão centralizada eliminam as tarefas repetitivas, permitindo que a equipa de TI recupere um tempo significativo e opere de forma mais eficiente.

Efficiency icon

ROI Melhorado Através da Eficiência de TI

Ao simplificar as operações e melhorar a cobertura do sistema, a empresa obtém um retorno estimado de 4 a 5 vezes o investimento anualmente.

Desafios

Bourland, Wall & Wenzel é um escritório de advogados de média dimensão onde os advogados dependem fortemente do acesso constante aos seus sistemas internos para manter a produtividade. Com o trabalho a estender-se cada vez mais para além do escritório, a empresa precisava de uma forma fiável de oferecer acesso remoto sem perturbar as operações diárias.

Antes da Splashtop, a empresa dependia de métodos tradicionais de acesso remoto, como o RDP. Embora estas soluções oferecessem uma conectividade básica, muitas vezes apresentavam problemas de fiabilidade e desempenho, limitando a sua eficácia para uma utilização diária.

"Estávamos a usar RDP e não foi uma grande experiência. Isto causava lentidão, desconexões e desempenho inconsistente, dificultando o trabalho eficiente dos advogados fora do escritório.”

A empresa também avaliou alternativas como o TeamViewer, mas verificou que não atingiam o mesmo nível de desempenho e careciam do mesmo nível de profissionalismo na experiência global do utilizador.

Além das limitações de acesso remoto, a equipa de TI enfrentava exigências crescentes para gerir e suportar os sistemas de forma mais eficiente em toda a empresa. Muitas tarefas rotineiras exigiam esforço manual, consumindo tempo valioso e atrasando as operações.

A equipa de TI necessitava de uma solução que suportasse:

  • Acesso remoto de alto desempenho no qual os advogados podem confiar diariamente

  • Uma experiência consistente e intuitiva em todos os dispositivos

  • Recursos de atualização automatizada, criação de scripts e gestão de endpoints

  • Visibilidade em tempo real dos sistemas e hardware em toda a empresa


Do Nosso Cliente Feliz

Do ponto de vista do desempenho, tem sido extremamente fiável e funciona exatamente como precisamos

Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel

Do Nosso Cliente Feliz

A Splashtop mudou o jogo para nós. Os nossos advogados podem trabalhar a partir de qualquer lugar e ainda assim serem tão produtivos como se estivessem no escritório.

Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel

Do Nosso Cliente Feliz

Com o AEM, o que antes demorava horas, agora demora minutos.

Sam Hall, Gestor de TI, Bourland, Wall & Wenzel

Resolução

A Bourland, Wall & Wenzel padronizou Splashtop Enterprise com a Gestão autónoma de terminais (AEM) para proporcionar uma experiência de trabalho remoto mais fiável aos advogados e simplificar a forma como a TI gere e apoia os sistemas em toda a firma.

  • Acesso Remoto de Alto Desempenho para Advogados: 
    A Splashtop substituiu o RDP tradicional por uma experiência de acesso remoto mais rápida e estável. Agora, os advogados podem ligar-se diretamente aos sistemas dos seus escritórios e continuar a trabalhar sem os problemas de desempenho que antes interrompiam os fluxos de trabalho. 
    “O desempenho representou uma enorme melhoria em relação ao que utilizávamos antes.”

  • Gestão Automatizada de Endpoints com AEM: 
    Usando AEM, a equipa de TI automatiza atualizações do Windows, implementação de software e scripting em vários sistemas. Isto reduz a necessidade de intervenção manual e permite que as tarefas de rotina sejam concluídas de forma mais eficiente, contribuindo para uma poupança de 3 a 5 horas por semana (12 a 20 horas por mês).
    “Com o AEM, o que antes demorava horas, agora demora minutos.”

  • Visibilidade Centralizada entre Sistemas: 
    O Splashtop fornece acesso em tempo real à informação do sistema e hardware em todos os endpoints. Isto permite que o departamento de TI avalie rapidamente os ambientes, acompanhe o inventário e apoie iniciativas como a prontidão para atualizações do Windows 10 para o Windows 11, que agora podem ser concluídas em minutos em vez de dias.

  • Suporte Remoto Rápido e Sob Demanda com SOS: 
    Com o Splashtop SOS, a equipa de TI pode ligar-se aos dispositivos dos utilizadores conforme necessário para resolver problemas. Isto melhora a capacidade de resposta e permite que os problemas sejam resolvidos sem exigir que os utilizadores estejam no local.

  • Implementação e Configuração Rápida: 
    O Splashtop foi rapidamente lançado, com a maior parte do ambiente montada em menos de um dia. O processo foi simples e não exigiu suporte adicional ou integração complexa, permitindo que a equipa começasse a utilizar a plataforma imediatamente.

  • Melhorias Contínuas de Valor e Produto:
    A plataforma tem continuado a oferecer valor consistente ao longo do tempo, com a adição de novas funcionalidades sem aumentar a complexidade. A fiabilidade, desempenho e facilidade de utilização levaram a equipa a recomendar ativamente a Splashtop a outros com base na sua experiência.

  • Operações de TI Simplificadas:
    Ao consolidar o acesso remoto e a gestão de endpoints numa única plataforma, a empresa reduziu a complexidade do seu ambiente de TI e melhorou a eficiência operacional diária, contribuindo para um retorno anual do investimento (ROI) estimado em 4 a 5 vezes.

Splashtop em três palavras: "Fenomenal, Poderoso, Essencial." 

Com a Splashtop, Bourland, a Wall & Wenzel transformou a TI de uma função reativa num motor estratégico de produtividade e eficiência.

Logo for Bourland, Wall & Wenzel, P.C., featuring three blue squares with white letters BWW above the firm’s full name and the phrase Attorneys and Counselors in uppercase letters.

Sobre o Cliente

Bourland, Wall & Wenzel é um escritório de advogados completo, com sede em Fort Worth, Texas, que trabalha com clientes em diversas áreas do direito, incluindo litígios, direito empresarial e planeamento sucessório. O escritório foca-se na prestação de serviços jurídicos de alta qualidade, mantendo a eficiência operacional e apoiando o trabalho flexível para os seus advogados e colaboradores.

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