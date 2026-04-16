Como a Bourland, Wall & Wenzel Alcançou um ROI 5x e quase 100% de produtividade com a Splashtop
Acesso remoto para advogados, operações de TI automatizadas, visibilidade centralizada e poupança de tempo em toda a empresa.
Impacto
Produtividade Próxima dos 100% Sem Necessidade de Presença Física
Os advogados mantêm uma produtividade quase total sem terem de estar no escritório, garantindo que o trabalho continua sem problemas, independentemente da localização.
Recuperação de 12 a 20 Horas de Tempo de TI Por Mês
A automatização e a gestão centralizada eliminam as tarefas repetitivas, permitindo que a equipa de TI recupere um tempo significativo e opere de forma mais eficiente.
ROI Melhorado Através da Eficiência de TI
Ao simplificar as operações e melhorar a cobertura do sistema, a empresa obtém um retorno estimado de 4 a 5 vezes o investimento anualmente.
Desafios
Bourland, Wall & Wenzel é um escritório de advogados de média dimensão onde os advogados dependem fortemente do acesso constante aos seus sistemas internos para manter a produtividade. Com o trabalho a estender-se cada vez mais para além do escritório, a empresa precisava de uma forma fiável de oferecer acesso remoto sem perturbar as operações diárias.
Antes da Splashtop, a empresa dependia de métodos tradicionais de acesso remoto, como o RDP. Embora estas soluções oferecessem uma conectividade básica, muitas vezes apresentavam problemas de fiabilidade e desempenho, limitando a sua eficácia para uma utilização diária.
"Estávamos a usar RDP e não foi uma grande experiência. Isto causava lentidão, desconexões e desempenho inconsistente, dificultando o trabalho eficiente dos advogados fora do escritório.”
A empresa também avaliou alternativas como o TeamViewer, mas verificou que não atingiam o mesmo nível de desempenho e careciam do mesmo nível de profissionalismo na experiência global do utilizador.
Além das limitações de acesso remoto, a equipa de TI enfrentava exigências crescentes para gerir e suportar os sistemas de forma mais eficiente em toda a empresa. Muitas tarefas rotineiras exigiam esforço manual, consumindo tempo valioso e atrasando as operações.
A equipa de TI necessitava de uma solução que suportasse:
Acesso remoto de alto desempenho no qual os advogados podem confiar diariamente
Uma experiência consistente e intuitiva em todos os dispositivos
Recursos de atualização automatizada, criação de scripts e gestão de endpoints
Visibilidade em tempo real dos sistemas e hardware em toda a empresa
Do Nosso Cliente Feliz
Do ponto de vista do desempenho, tem sido extremamente fiável e funciona exatamente como precisamos
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
Do Nosso Cliente Feliz
A Splashtop mudou o jogo para nós. Os nossos advogados podem trabalhar a partir de qualquer lugar e ainda assim serem tão produtivos como se estivessem no escritório.
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
Do Nosso Cliente Feliz
Com o AEM, o que antes demorava horas, agora demora minutos.
Sam Hall, Gestor de TI, Bourland, Wall & Wenzel
Resolução
A Bourland, Wall & Wenzel padronizou Splashtop Enterprise com a Gestão autónoma de terminais (AEM) para proporcionar uma experiência de trabalho remoto mais fiável aos advogados e simplificar a forma como a TI gere e apoia os sistemas em toda a firma.
Acesso Remoto de Alto Desempenho para Advogados:
A Splashtop substituiu o RDP tradicional por uma experiência de acesso remoto mais rápida e estável. Agora, os advogados podem ligar-se diretamente aos sistemas dos seus escritórios e continuar a trabalhar sem os problemas de desempenho que antes interrompiam os fluxos de trabalho.
“O desempenho representou uma enorme melhoria em relação ao que utilizávamos antes.”
Gestão Automatizada de Endpoints com AEM:
Usando AEM, a equipa de TI automatiza atualizações do Windows, implementação de software e scripting em vários sistemas. Isto reduz a necessidade de intervenção manual e permite que as tarefas de rotina sejam concluídas de forma mais eficiente, contribuindo para uma poupança de 3 a 5 horas por semana (12 a 20 horas por mês).
“Com o AEM, o que antes demorava horas, agora demora minutos.”
Visibilidade Centralizada entre Sistemas:
O Splashtop fornece acesso em tempo real à informação do sistema e hardware em todos os endpoints. Isto permite que o departamento de TI avalie rapidamente os ambientes, acompanhe o inventário e apoie iniciativas como a prontidão para atualizações do Windows 10 para o Windows 11, que agora podem ser concluídas em minutos em vez de dias.
Suporte Remoto Rápido e Sob Demanda com SOS:
Com o Splashtop SOS, a equipa de TI pode ligar-se aos dispositivos dos utilizadores conforme necessário para resolver problemas. Isto melhora a capacidade de resposta e permite que os problemas sejam resolvidos sem exigir que os utilizadores estejam no local.
Implementação e Configuração Rápida:
O Splashtop foi rapidamente lançado, com a maior parte do ambiente montada em menos de um dia. O processo foi simples e não exigiu suporte adicional ou integração complexa, permitindo que a equipa começasse a utilizar a plataforma imediatamente.
Melhorias Contínuas de Valor e Produto:
A plataforma tem continuado a oferecer valor consistente ao longo do tempo, com a adição de novas funcionalidades sem aumentar a complexidade. A fiabilidade, desempenho e facilidade de utilização levaram a equipa a recomendar ativamente a Splashtop a outros com base na sua experiência.
Operações de TI Simplificadas:
Ao consolidar o acesso remoto e a gestão de endpoints numa única plataforma, a empresa reduziu a complexidade do seu ambiente de TI e melhorou a eficiência operacional diária, contribuindo para um retorno anual do investimento (ROI) estimado em 4 a 5 vezes.
Splashtop em três palavras: "Fenomenal, Poderoso, Essencial."
Com a Splashtop, Bourland, a Wall & Wenzel transformou a TI de uma função reativa num motor estratégico de produtividade e eficiência.
Sobre o Cliente
Bourland, Wall & Wenzel é um escritório de advogados completo, com sede em Fort Worth, Texas, que trabalha com clientes em diversas áreas do direito, incluindo litígios, direito empresarial e planeamento sucessório. O escritório foca-se na prestação de serviços jurídicos de alta qualidade, mantendo a eficiência operacional e apoiando o trabalho flexível para os seus advogados e colaboradores.