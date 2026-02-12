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IT Support at datacenter remotely checking diagnostics

Uma Revolução Remota: As Previsões da Splashtop para 2022 — eBook

Esta revolução pode ter sido motivada inicialmente pela pandemia, mas como temos visto, o trabalho remoto e uma mistura de ensino presencial e remoto permanecerão após a pandemia acabar. As organizações estão agora a reimaginar a sua abordagem para o acesso e suporte remotos e procuram atualizar as suas tecnologias de modo a torná-la mais simples, ter melhor desempenho e aumentar a segurança.

Neste eBook você aprenderá as nossas previsões para as tendências que vão motivar esta revolução remota em 2022, tais como

  • Novas oportunidades

  • Preocupações sobre cibersegurança

  • Tecnologias avançadas

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