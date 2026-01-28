Splashtalks: 20 Anos de Inovação + Atualização de Lançamento de Produtos para o Inverno de 2026
Junte-se a nós para uma edição especial do Splashtalks enquanto damos início ao 20.º aniversário da Splashtop com as mais recentes inovações concebidas para o ajudar a simplificar, proteger e escalar as suas operações de TI.
Ouça diretamente o CEO da Splashtop, Mark Lee, enquanto ele partilha a nossa visão para o ano que se avizinha, depois veja por dentro o nosso lançamento de produto para o Inverno de 2026 – repleto de atualizações poderosas moldadas pelo seu feedback.
Verá como as novas funcionalidades tornam a gestão e a segurança de endpoints mais integrada do que nunca: · Suporte para marcação de dispositivos – defina e adicione atributos de marcação de dispositivos para uma melhor organização
Integração AV/EDR com o CrowdStrike – unificar a visibilidade dos endpoints e comprar o CrowdStrike diretamente à Splashtop
Gestão de Dispositivos Orientada por Políticas – padronize as definições, ative o BitLocker e armazene as chaves centralmente.
Melhorias na Criação de Scripts – interface melhorada, fluxo de trabalho e feedback de execução em tempo real.
Nova Experiência de Interface do Utilizador – organização renovada do menu para uma navegação mais rápida e fácil.
MacOS Suporte de Atualizações através de Políticas – automatizar MacOS atualizações entre endpoints
IA: Análise de Correções e Integração de Produtos – acelere a implementação e otimize a aplicação de patches com orientação baseada em IA.
Baseada nas necessidades reais de TI, esta versão foi desenvolvida para o ajudar a trabalhar de forma mais inteligente, rápida e segura — para que a sua equipa de TI se possa manter à frente em 2026 e nos anos seguintes.