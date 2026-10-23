Splashtop Remote Support integrações
Ligue Splashtop Remote Support às ferramentas de help desk, segurança e identidade que a sua equipa já utiliza, para que possa lançar sessões a partir de tickets e manter todas as sessões registadas.
Ticketing, help desk e ITSM
FreshService
Lançar Splashtop Remote Support sessões a partir dos bilhetes Freshservice. Crie um link de sessão no ticket, envie-o ao seu utilizador e ligue-se sem instalação prévia. Os detalhes da sessão são registados automaticamente no ticket.
Freshdesk
Apoia os clientes a partir dos tickets da Freshdesk com Splashtop Remote Support. Insere um link de sessão no ticket, liga-te assim que o utilizador o executa e faz com que um registo da sessão seja adicionado ao ticket quando o caso for encerrado.
ZENDESK
Inicie sessões de suporte remoto a partir dos tickets Zendesk em poucos cliques, sem necessidade de software prévio no dispositivo do utilizador. Quando encerra o caso de suporte, os registos de sessão e transferência de ficheiros são adicionados ao ticket como comentários privados.
Jira
Dê suporte remoto aos seus técnicos a partir de problemas internos do Jira. Crie um link de sessão a partir do problema, partilhe-o com o seu utilizador e ligue-se ao computador dele, com os registos de sessão adicionados novamente ao problema.
ServiceNow
Inicie sessões de suporte remotas a partir dos incidentes ServiceNow usando a aplicação Splashtop da ServiceNow Store. Os utilizadores podem descarregar a aplicação de sessão diretamente a partir da vista do incidente, e os registos de sessão podem ser acessados ao incidente para referência.
Salesforce
Suporta os computadores dos utilizadores finais sem sair do Salesforce. Inicia uma sessão remota a partir de Casos, Leads, Oportunidades, Contas ou Contactos, e adiciona os registos de sessão ao registo quando terminares.
Microsoft Teams
Preste apoio remoto diretamente a partir de um chat do Microsoft Teams. Cria um cartão de apoio com um link de sessão para o teu utilizador, depois liga-te quando o bot do Splashtop mostrar que está pronto. Os registos de sessão estão disponíveis no separador de registos de sessão da aplicação.
HaloITSM/HaloPSA
Inicie sessões não assistidas com os assets do Halo e envie convites de suporte assistidos a partir de tickets e chat ao vivo, tudo a partir da consola Halo. As notas da sessão são adicionadas novamente ao ticket ou chat.
SysAid
Traga suporte remoto impulsionado por IA para o SysAid. O SysAid Copilot identifica o dispositivo correto a partir do registo de serviço e gera o link da sessão, e cada sessão é registada automaticamente no Ticket Journey. Disponível para clientes SysAid cloud .
Segurança de Endpoint
BITDEFENDER
Proteja os endpoints que suporta com o Splashtop Antivirus, alimentado pelo Bitdefender, implementado e gerido a partir da mesma consola que usa para suporte remoto. O Bitdefender EDR e MDR também estão disponíveis como complementos.
CrowdStrike
Consulte as deteções do Falcon do CrowdStrike na consola Splashtop, abra-as no Falcon para uma análise mais aprofundada e ligue-se ao endpoint afetado para corrigir o problema. Compre o CrowdStrike através do Splashtop, ou traga a sua própria licença com o Splashtop AEM.
SentinelOne
Instale agentes SentinelOne sob demanda ou automaticamente através das políticas de segurança dos endpoints e confirme a cobertura de proteção a partir da consola Splashtop. Compra o SentinelOne através da Splashtop, ou traz a tua própria licença com a Splashtop AEM.
Identidade, SSO e Registo de eventos (Enterprise)
Microsoft Entra ID
Permita aos técnicos iniciar sessão na Splashtop com as suas contas Microsoft Entra ID através do login único em SAML. Podes configurá-lo a partir da aplicação Splashtop, na galeria de candidaturas do Entra.
JUMPCLOUD
Autentique no Splashtop com o JumpCloud SSO e provisione, atualize e desprovisione automaticamente utilizadores e grupos através do SCIM.
Onelogin
Inicie sessão no Splashtop com as suas credenciais OneLogin para um login único centralizado e seguro.
Splunk
Exporte automaticamente os registos de sessão do Splashtop, logins, transferências de ficheiros, conversas e alterações de configuração para o Splunk para monitorização de segurança, conformidade e investigações.
Gestão de dispositivos móveis
JAMF
Implemente o Splashtop em dispositivos geridos pela Jamf com o Jamf Pro. Assim, pode fornecer suporte não assistido a Macs geridos e ajudar utilizadores iOS através da partilha de ecrã.
IBM MaaS360
Encontre a Splashtop no IBM MaaS360 Marketplace para adicionar suporte remoto juntamente com os controlos MDM e MAM do MaaS360, incluindo a visualização remota iOS e o comando remoto Android.
AppTec360
Splashtop Remote Support integra-se com AppTec360 MDM/MAM para suportar a visualização remota do iOS e Android controlo remoto.