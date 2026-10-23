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Splashtop Remote Support integrações

Ligue Splashtop Remote Support às ferramentas de help desk, segurança e identidade que a sua equipa já utiliza, para que possa lançar sessões a partir de tickets e manter todas as sessões registadas.

Ticketing, help desk e ITSM

Freshservice logo

FreshService

Lançar Splashtop Remote Support sessões a partir dos bilhetes Freshservice. Crie um link de sessão no ticket, envie-o ao seu utilizador e ligue-se sem instalação prévia. Os detalhes da sessão são registados automaticamente no ticket.

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Freshdesk Logo

Freshdesk

Apoia os clientes a partir dos tickets da Freshdesk com Splashtop Remote Support. Insere um link de sessão no ticket, liga-te assim que o utilizador o executa e faz com que um registo da sessão seja adicionado ao ticket quando o caso for encerrado.

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Zendesk logo

ZENDESK

Inicie sessões de suporte remoto a partir dos tickets Zendesk em poucos cliques, sem necessidade de software prévio no dispositivo do utilizador. Quando encerra o caso de suporte, os registos de sessão e transferência de ficheiros são adicionados ao ticket como comentários privados.

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Jira logo featuring three blue, curved shapes forming a stylized mark to the left of the word “Jira” in bold, dark blue letters on a white background.

Jira

Dê suporte remoto aos seus técnicos a partir de problemas internos do Jira. Crie um link de sessão a partir do problema, partilhe-o com o seu utilizador e ligue-se ao computador dele, com os registos de sessão adicionados novamente ao problema.

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Service Now logo

ServiceNow

Inicie sessões de suporte remotas a partir dos incidentes ServiceNow usando a aplicação Splashtop da ServiceNow Store. Os utilizadores podem descarregar a aplicação de sessão diretamente a partir da vista do incidente, e os registos de sessão podem ser acessados ao incidente para referência.

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The Salesforce logo, featuring the word salesforce in white lowercase letters inside a blue cloud shape on a white background.

Salesforce

Suporta os computadores dos utilizadores finais sem sair do Salesforce. Inicia uma sessão remota a partir de Casos, Leads, Oportunidades, Contas ou Contactos, e adiciona os registos de sessão ao registo quando terminares.

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Microsoft Teams Logo

Microsoft Teams

Preste apoio remoto diretamente a partir de um chat do Microsoft Teams. Cria um cartão de apoio com um link de sessão para o teu utilizador, depois liga-te quando o bot do Splashtop mostrar que está pronto. Os registos de sessão estão disponíveis no separador de registos de sessão da aplicação.

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The image shows the word HALO in bold, blue capital letters on a white background. The letter O contains a chat bubble icon within it.

HaloITSM/HaloPSA

Inicie sessões não assistidas com os assets do Halo e envie convites de suporte assistidos a partir de tickets e chat ao vivo, tudo a partir da consola Halo. As notas da sessão são adicionadas novamente ao ticket ou chat.

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SysAid

Traga suporte remoto impulsionado por IA para o SysAid. O SysAid Copilot identifica o dispositivo correto a partir do registo de serviço e gera o link da sessão, e cada sessão é registada automaticamente no Ticket Journey. Disponível para clientes SysAid cloud .

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Segurança de Endpoint

Bitdefender logo

BITDEFENDER

Proteja os endpoints que suporta com o Splashtop Antivirus, alimentado pelo Bitdefender, implementado e gerido a partir da mesma consola que usa para suporte remoto. O Bitdefender EDR e MDR também estão disponíveis como complementos.

Saiba mais
The image shows the CrowdStrike logo, featuring the word CROWDSTRIKE in bold red capital letters with three red claw marks to the left of the text.

CrowdStrike

Consulte as deteções do Falcon do CrowdStrike na consola Splashtop, abra-as no Falcon para uma análise mais aprofundada e ligue-se ao endpoint afetado para corrigir o problema. Compre o CrowdStrike através do Splashtop, ou traga a sua própria licença com o Splashtop AEM.

Saiba mais

SentinelOne

Instale agentes SentinelOne sob demanda ou automaticamente através das políticas de segurança dos endpoints e confirme a cobertura de proteção a partir da consola Splashtop. Compra o SentinelOne através da Splashtop, ou traz a tua própria licença com a Splashtop AEM.

Saiba mais

Identidade, SSO e Registo de eventos (Enterprise)

Microsoft Active Directory Logo

Microsoft Entra ID

Permita aos técnicos iniciar sessão na Splashtop com as suas contas Microsoft Entra ID através do login único em SAML. Podes configurá-lo a partir da aplicação Splashtop, na galeria de candidaturas do Entra.

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JumpCloud logo featuring a dark blue cloud shape with two stylized human figures inside it, followed by the word jumpcloud in lowercase dark blue letters on a white background.

JUMPCLOUD

Autentique no Splashtop com o JumpCloud SSO e provisione, atualize e desprovisione automaticamente utilizadores e grupos através do SCIM.

Saiba mais
Onelogin Logo

Onelogin

Inicie sessão no Splashtop com as suas credenciais OneLogin para um login único centralizado e seguro.

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The image displays the Splunk logo with the text “splunk> a CISCO company” in black letters on a white background, indicating that Splunk is now part of Cisco.

Splunk

Exporte automaticamente os registos de sessão do Splashtop, logins, transferências de ficheiros, conversas e alterações de configuração para o Splunk para monitorização de segurança, conformidade e investigações.

Saiba mais

Gestão de dispositivos móveis

The image shows the Jamf logo, featuring a blue abstract square shape on the left and the word jamf in lowercase black letters on the right, all on a white background.

JAMF

Implemente o Splashtop em dispositivos geridos pela Jamf com o Jamf Pro. Assim, pode fornecer suporte não assistido a Macs geridos e ajudar utilizadores iOS através da partilha de ecrã.

Saiba mais
The image shows the IBM logo in blue with horizontal lines above the text MaaS360 and a series of blue dots curving over the number 360.

IBM MaaS360

Encontre a Splashtop no IBM MaaS360 Marketplace para adicionar suporte remoto juntamente com os controlos MDM e MAM do MaaS360, incluindo a visualização remota iOS e o comando remoto Android.

Saiba mais
AppTec360 logo

AppTec360

Splashtop Remote Support integra-se com AppTec360 MDM/MAM para suportar a visualização remota do iOS e Android controlo remoto.

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