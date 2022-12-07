Splashtop Personal
Acesso remoto simples a computadores para uso individual não comercial. O uso comercial, incluindo o teletrabalho, requer um período experimental ou subscrição empresarial.
Aceda Seu Computador Remotamente a Partir de Qualquer Dispositivo
Use o Splashtop Personal gratuitamente na sua rede wi-fi doméstica para aceder ao seu computador doméstico a partir do conforto do seu sofá ou quarto. Subscreva o Anywhere Access Pack para aceder aos seus computadores domésticos a partir de qualquer ponto da Internet.
Expanda as suas opções com uma subscrição Splashtop
Para Uso Empresarial e Pessoal
Splashtop Remote Access
Aceda aos computadores de casa e de trabalho a partir de qualquer lugar. Obtenha funcionalidades adicionais como suporte multi-monitor, transferência de ficheiros, impressão remota, licenciamento de grupo, suporte técnico prioritário ao vivo e muito mais! A partir de R$ 25por mês.
Para Uso Pessoal
Anywhere Access Pack
Aceda remotamente a até dois computadores domésticos a partir de qualquer lugar com ligação à internet. As tuas sessões são sempre totalmente seguras. R$ 15,90por mês ou R$ 149,90por ano quando subscreve aqui.
Para Uso Pessoal
Productivity Pack
Adicione anotação em tempo real e atalhos no ecrã ao ligar a partir do seu iPad e tablets Android, subscrevendo o Productivity Pack. R$ 84,90/ano quando subscreves aqui.
Não disponível para o iPhone.
Os preços podem ser mais elevados em lojas de aplicações de terceiros.
Software de Acesso Remoto Gratuito para Uso Pessoal
O Splashtop Personal é gratuito* para uso pessoal e não comercial na sua rede doméstica local. Aceda a até 2 computadores que não são usados para fins comerciais ou profissionais a partir do conforto do seu sofá ou quarto, utilizando um iPhone, iPad ou dispositivo Android para acesso remoto móvel, ou acede ao seu computador remoto a partir de outro computador.
*Livre na sua rede doméstica local. A assinatura é necessária para que se conecte a partir de uma rede externa.
Recursos Splashtop Personal
Acessar tudo
Aceda a todas as aplicações, ficheiros, vídeos e músicas do seu computador. Veja e edite ficheiros do Microsoft Office e PDF. Navegue na Web utilizando o Chrome, Firefox, Edge e Safari. Jogue jogos para PC e Mac com gráficos exigentes. Desfrute de toda a sua biblioteca de vídeos e música. E muito mais!
Amplo suporte a dispositivos
Acesse o seu Mac e PC Windows a partir de praticamente qualquer dispositivo móvel ou computador. O Splashtop Personal funciona em múltiplos sistemas operacionais.
Apenas para Uso Não Comercial
O Splashtop Personal é apenas para uso não comercial, para aceder a um máximo de 2 computadores. Obtenha o Splashtop Remote Access se for usar o Splashtop para trabalho.
Está procurando um acesso remoto mais poderoso?