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A man wearing headphones sits at a desk using a computer with dual monitors. An overlay shows a remote desktop application listing multiple computers. Icons of a monitor and a play button are also displayed.

Splashtop Personal

Acesso remoto simples a computadores para uso individual não comercial. O uso comercial, incluindo o teletrabalho, requer um período experimental ou subscrição empresarial.

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Confiável por 30+ milhões de usuários com classificação de 4,7 de 5 estrelas no Capterra, G2, TrustRadius e GetApp

Aceda Seu Computador Remotamente a Partir de Qualquer Dispositivo

Use o Splashtop Personal gratuitamente na sua rede wi-fi doméstica para aceder ao seu computador doméstico a partir do conforto do seu sofá ou quarto. Subscreva o Anywhere Access Pack para aceder aos seus computadores domésticos a partir de qualquer ponto da Internet.

Expanda as suas opções com uma subscrição Splashtop

Para Uso Empresarial e Pessoal

Splashtop Remote Access

Aceda aos computadores de casa e de trabalho a partir de qualquer lugar. Obtenha funcionalidades adicionais como suporte multi-monitor, transferência de ficheiros, impressão remota, licenciamento de grupo, suporte técnico prioritário ao vivo e muito mais! A partir de R$ 25por mês.

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Para Uso Pessoal

Anywhere Access Pack

Aceda remotamente a até dois computadores domésticos a partir de qualquer lugar com ligação à internet. As tuas sessões são sempre totalmente seguras. R$ 15,90por mês ou R$ 149,90por ano quando subscreve aqui.

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Para Uso Pessoal

Productivity Pack

Adicione anotação em tempo real e atalhos no ecrã ao ligar a partir do seu iPad e tablets Android, subscrevendo o Productivity Pack. R$ 84,90/ano quando subscreves aqui.

Não disponível para o iPhone.

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Os preços podem ser mais elevados em lojas de aplicações de terceiros.

Woman using Splashtop Personal to edit creative files

Software de Acesso Remoto Gratuito para Uso Pessoal

O Splashtop Personal é gratuito* para uso pessoal e não comercial na sua rede doméstica local. Aceda a até 2 computadores que não são usados para fins comerciais ou profissionais a partir do conforto do seu sofá ou quarto, utilizando um iPhone, iPad ou dispositivo Android para acesso remoto móvel, ou acede ao seu computador remoto a partir de outro computador.

*Livre na sua rede doméstica local. A assinatura é necessária para que se conecte a partir de uma rede externa.

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Recursos Splashtop Personal

  • Multiple computers icon

    Acessar tudo

    Aceda a todas as aplicações, ficheiros, vídeos e músicas do seu computador. Veja e edite ficheiros do Microsoft Office e PDF. Navegue na Web utilizando o Chrome, Firefox, Edge e Safari. Jogue jogos para PC e Mac com gráficos exigentes. Desfrute de toda a sua biblioteca de vídeos e música. E muito mais!

  • Devices icon

    Amplo suporte a dispositivos

    Acesse o seu Mac e PC Windows a partir de praticamente qualquer dispositivo móvel ou computador. O Splashtop Personal funciona em múltiplos sistemas operacionais.

  • End-User Remote Access icon

    Apenas para Uso Não Comercial

    O Splashtop Personal é apenas para uso não comercial, para aceder a um máximo de 2 computadores. Obtenha o Splashtop Remote Access se for usar o Splashtop para trabalho.

Splashtop Business icon

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A partir de R$ 25/mêsSaiba mais

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