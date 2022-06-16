Europa vê um aumento de dez vezes na demanda por acesso a laboratórios remotos devido à pandemia
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SAN JOSÉ, Califórnia, 7 de janeiro de 2021— A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso e suporte remoto, relata que a demanda pelo acesso a laboratórios remotos disparou na Europa, o seu número de clientes aumentou mais de dez vezes entre o segundo trimestre e o quarto trimestre de 2020.
“A pandemia da COVID-19 tornou o acesso remoto imperativo em muitas situações, incluindo a necessidade de estudantes e professores usarem os recursos do laboratório de informática de seus campus, mesmo após o fechamento de suas facilidades”, disse Alex Draaijer, gerente geral da Splashtop na Europa, Oriente Médio e África (EMEA). “Em toda a Europa, e especialmente no Reino Unido, França e Alemanha, vimos um grande aumento na demanda pela nossa solução de acesso remoto para laboratórios de informática, impulsionada em grande parte por recomendações entre clientes e escolas.”
Quase todos os clientes de acesso a laboratórios remotos da Splashtop na Europa estudam em instituições de ensino superior. A demanda é particularmente forte no Reino Unido e na Irlanda, nossos principais clientes em 2020 foram a Universidade Real de Londres e a Universidade Middlesex, a Universidade de Westminster, a Universidade do Oeste da Escócia, a Universidade Metropolitana de Cardiff e o Instituto de Arte, Design e Tecnologia de Dublin.
Splashtop disponibiliza os recursos dos laboratórios de informática em todos os lugares
Estudantes e professores de instituições de ensino superior precisam editar vídeos ou trabalhar com gráficos 3D e modelagem por meio de softwares especializados que exigem muita potência dos computadores, geralmente isso envolve estações de trabalho Mac ou licenças caras demais para laboratórios de informática. Estes aplicativos incluem:
Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, After Effects)
AutoDesk AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360, Maya, Avid Media Composer, e Avid Pro Tools
Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp, SolidWorks e outros softwares de design, modelagem 3D, análise e gráficos 3D.
Com o software de acesso remoto da Splashtop — principalmente o Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos — estudantes e professores podem acessar esses recursos de qualquer lugar, até mesmo nos seus quartos ou nas suas salas de estar, usando seus próprios computadores, tablets, celulares ou Chromebooks.
Além disso, o acesso remoto da Splashtop disponibiliza os valiosos recursos de laboratório 24 horas por dia, sete dias por semana. Isso vai muito além dos horários programados ou dos intervalos de tempo disponíveis nos laboratórios físicos.
“Escolas e universidades estão descobrindo que essa disponibilidade expandida de recursos de laboratório aos alunos faz com que eles invistam muito mais tempo em aplicativos de software, melhorando assim a qualidade dos seus estudos”, disse Mark Lee, cofundador e CEO da Splashtop. “Esse benefício inesperado vai persistir por muito tempo, mesmo após as restrições da pandemia acabarem.”
Obtém mais informação em Splashtop Enterprise for Remote Labs.
Sobre Splashtop
Baseado em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto para instituições académicas, profissionais de negócios, MSPs, departamentos de TI, e balcões de atendimento. Splashtop é uma alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e outro software de acesso remoto. Mais de 30 milhões de utilizadores desfrutam dos produtos Splashtop a nível global.