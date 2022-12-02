Splashtop será enviado nas motherboards Intel Sandy Bridge em 2012
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A Intel embutiu o Splashtop Streamer em milhões de placas-mãe — permitindo que os usuários finais transformem seu computador em uma nuvem pessoal ou em um hub doméstico digital
7 de Dezembro de 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje uma parceria com Intel (NASDAQ:INTC) para agregar Splashtop em milhões de placas-mãe para permitir que a nuvem pessoal entregue conteúdo de PC, media, ficheiros e aplicações a dispositivos móveis e televisores a partir de Fevereiro.
Atualmente, a Splashtop conecta mais de 5 milhões de usuários móveis a computadores Windows ou Macs em todo o mundo, a qualquer hora e em qualquer lugar.
O Splashtop está totalmente optimizado para o chipset CPU Intel Sandy Bridge e é capaz de fornecer vídeo de alta definição a 1080p e 30 frames por segundo com baixa latência para dispositivos móveis.
“As pessoas estão comprando computadores cada vez mais poderosos e transformando-os em nuvens pessoais cheios de conteúdo, arquivos e aplicativos dos seus dispositivos móveis”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. ”Estamos entusiasmados com a parceria da Intel e com a otimização da Splashtop em oferecer a melhor experiência de usuário entre dispositivos.”
Splashtop Remote Desktop elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar ficheiros e multimédia entre dispositivos. Ficheiros de trabalho e aplicações de escritório importantes, tais como Outlook, PowerPoint, Excel e Word, são facilmente acessíveis. Conteúdo para entretenimento pessoal, incluindo filmes, música, fotos e até jogos 3D, também pode ser apreciado remotamente.
Com o Splashtop Remote Desktop, os usuários podem:
Controle computadores Windows ou Mac com gestos intuitivos para acessar arquivos de maneira remota e interagir com aplicativos
Trabalhar com os programas da Microsoft Office (Word, Excel ou PowerPoint) e Microsoft Outlook
Acede ao iPhoto, Quicken, Keynote e outras aplicações
Assistir vídeos (Hulu, Netflix, DVDs) e ouir músicas armazenadas no computador, seja no iTunes, Windows Media Player ou em outros formatos
Acessar navegadores IE, Firefox, Chrome e Safari com favoritos, plugins e extensões
Conectar-se a computadores Windows ou Macs através de redes Wi-Fi e 3G/4G
Economizar energia com a ativação remota
Sobre Splashtop
A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de computação entre dispositivos — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. Os produtos da Splashtop já foram usados em mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e outros parceiros. Os produtos de Desktop Remoto Splashtop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound e outros são alguns dos aplicativos mais vendidos em mais de 60 países através da Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog e Amazon Android Appstore para Android, encantando milhões de usuários móveis com um acesso interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer momento, em qualquer lugar.
Para empresas que exigem uma conectividade segura e gerenciada entre dispositivos e serviços em nuvem, o Splashtop Pro é a solução perfeita. Com o Splashtop Pro, os provedores de TI e serviços podem “mobilizar” sua força de trabalho em menos de 30 minutos. Os usuários podem desfrutar de uma ótima experiência em seus dispositivos, ao mesmo tempo que atendem aos requisitos de segurança e conformidade corporativos.
Os produtos Splashtop são muito bem avaliados por seus usuários e já receberam muitos prêmios de prestígio — o prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor das novidades” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2011” da revista LAPTOP. A Splashtop possui sede em San José com equipes em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para obter mais informações, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para os media:
Equipa de RP Splashtop
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Splashtop Remote Desktop: https://www.splashtop.com