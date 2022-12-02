O Splashtop Remote conecta perfeitamente qualquer dispositivo de computação — agora adicionando suporte para Android e Windows
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Agora, qualquer pessoa com um tablet ou smartphone, independentemente do seu sistema operacional, pode acessar conteúdo, mídia e aplicativos do seu computador de qualquer lugar
6 de Janeiro de 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, anunciou hoje que está a disponibilizar o seu popular software Splashtop Remote Desktop para clientes Android e Windows, para além do seu actual suporte para clientes iOS. Este suporte alargado para plataformas de clientes permite a qualquer pessoa com um Android ou um smartphone ou tablet do Windows aceder ao conteúdo do seu PC e aplicações em movimento, independentemente do sistema operativo do dispositivo móvel.
“A Splashtop está construindo uma 'ponte para todos os lugares”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Claro, estamos falando de um software, e não do Estreito de Bering. Seja você um cliente que possui um eReader baseado em Android ou uma empresa que possui iPhones, iPads ou tablets Windows, agora tudo no seu computador, esteja ele em casa ou no escritório, está ao seu alcance, onde quer que esteja. O Splashtop Remoto conecta todos os seus dispositivos perfeitamente.”
O Splashtop Remoto permite que os usuários acessem e controlem seus computadores de maneira remota usando um dispositivo móvel, como um iPad, um iPhone ou um Dell Streak baseado em Android, Samsung Galaxy Tab ou Lenovo LePad, aumentando assim a experiência de computação entre dispositivos. Pela primeira vez, os usuários podem desfrutar de uma experiência de computador avançada e interativa que inclui áudio e vídeo em tempo real. Com o Splashtop Remoto, os usuários podem assistir filmes, ouvir música, acessar todos os seus arquivos e aplicativos, jogar jogos para PC e Flash remotamente e até mesmo ligar o seu computador remotamente usando o recurso “Wake-on-LAN”. O Splashtop Remoto já está disponível para usuários chineses, franceses, alemães, italianos, japoneses, coreanos e espanhóis.
O Splashtop Remoto está disponível na App Store e no iTunes da Apple e no Android Market. Para saber mais sobre o Splashtop Remoto, acesse: https://www.splashtop.com/remote.
Sobre Splashtop
Splashtop Inc. (anteriormente conhecido como DeviceVM, Inc.) foi fundado em 2006 com o objectivo de optimizar a experiência informática para que as pessoas em todo o lado possam aceder rapidamente a conteúdos e aplicações. Splashtop Remote, reconhecido pela Apple como um dos mais vendidos na App Store, permite aos utilizadores desfrutar de toda a sua experiência de computador a partir de um smartphone ou de um tablet, enquanto estão longe do seu PC. O produto Splashtop OS, introduzido pela primeira vez em 2007, é uma premiada plataforma instantânea que permite aos utilizadores aceder online, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem o seu PC.
Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 40 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2010” da Laptop Magazine. A Splashtop Inc. possui sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com
Contacto para os media:
Equipa de RP Splashtop