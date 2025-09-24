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Splashtop Reconhecida como Líder Regional na Europa e no Canadá nos Relatórios G2 Outono 2025

Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.

O impulso em Gestão de Endpoints e Gestão de Patches reflete confiança dos clientes, ROI e adoção direcionada pela conformidade

CUPERTINO, Calif., 24 de Set. de 2025Splashtop anunciou hoje um desempenho forte nos Relatórios G2 Outono 2025, ganhando reconhecimento nas categorias Gestão de Endpoints, Gestão de Patches, Suporte Remoto e Desktop Remoto. Com designações abrangendo EMEA, Europa, Reino Unido e Canadá, a Splashtop continua a expandir globalmente enquanto oferece um ROI mensurável e soluções preparadas para conformidade para equipas de TI.

Destaques

  • Nomeada como Líder de Momentum em Gestão de Endpoints e Alto Desempenho no Relatório Regional Grid® EMEA

  • Reconhecido como um Líder Regional para Suporte Remoto e Remote Desktop em toda a EMEA, Europa, Reino Unido e Canadá

  • Premiado com o Melhor ROI Estimado nas categorias de Gestão de Endpoint e Gestão de Patches

  • Gestão de Patches varreu prémios com Implementação Mais Rápida, Mais Fácil de Usar, e Utilizadores Mais Prováveis de Recomendar em todas as dimensões de organização

Força Regional & Validação de Clientes

No Relatório Regional Grid® EMEA para Gestão de Endpoints, a Splashtop foi nomeada tanto como Líder de Momentum quanto como Alto Desempenho. Os revisores deram uma validação destacada, com 98% afirmando que recomendariam a Splashtop e 100% concordando que o produto está indo na direção certa.

Por toda a Europa e Reino Unido, Splashtop foi nomeada Líder Regional em Suporte Remoto e Desktop Remoto. No Relatório Regional Grid® Europeu de Suporte Remoto, os revisores elogiaram unanimemente o suporte multiplataforma da Splashtop e o acesso remoto não assistido, com 94% destacando o reinício remoto como uma característica valorizada. A segurança permanece central para a confiança do cliente, com a Splashtop ganhando altas avaliações de satisfação com capacidades como encriptação de dados (97%) e conformidade (96%).

"Suporte económico entre plataformas à medida e não assistido com complementos eficazes. Splashtop preenche os nossos requisitos para manter inúmeros servidores na cloud e on premises, principalmente Windows e macOS, assim como suporte à medida para os utilizadores finais dos nossos clientes, que inclui alguns dispositivos IOS e Android. É fácil de configurar e instalar e é muito mais económico do que os sistemas anteriores que utilizámos. Splashtop é utilizado todos os dias!" - Utilizador Verificado em Software Informático

Impulso de Gestão de Endpoint & Patches

A Splashtop continuou sua ascensão na Gestão de Patches, ganhando o Melhor ROI Estimado e varrendo emblemas de usabilidade e adoção. Os clientes reconheceram as capacidades de gestão de patches AEM da Splashtop sendo reconhecidas pela Implementação Mais Rápida (em geral e para PMEs), Mais Fáceis de Usar, e Utilizadores Mais Propensos a Recomendar. Juntamente com reconhecimentos em Gestão de Endpoints, essas realizações validam a estratégia da Splashtop em ajudar equipas de TI a consolidar ferramentas, melhorar o tempo de retorno e fornecer automatização e aplicação de patches em tempo real que abordam as necessidades mais urgentes de equipas de TI com recursos limitados.

“Splashtop funciona do teu telefone, computador ou tablet. E podes aceder remotamente a um telefone, computador ou tablet. Com o complemento de endpoint, é quase tão robusto quanto Kaseya. Estão a adicionar mais e mais funcionalidades o tempo todo e têm o potencial de ser O software de gestão de endpoints e controlo remoto." - Michael M., Senior Manager de Administração de Sistemas

Segurança & Conformidade para TI Europeia

O impulso da Splashtop na Europa alinha-se com as crescentes exigências de conformidade e segurança, incluindo o Ato de Resiliência Operacional Digital (DORA), NIS 2 (Diretiva de Sistemas e Informação de Rede 2), ENS (Declaração Sumária de Entrada), e o Ato de Resiliência Cibernética (CRA). A Splashtop pode capacitar as equipas de TI para cumprir esses requisitos com:

  • Criptografia AES de 256 bits, TLS e autenticação multifatorial

  • Patching automatizado e verificação de vulnerabilidades através do Splashtop Gestão autónoma de terminais

  • Registos detalhados e verificação de dispositivos para auditoria

  • Certificação ISO/IEC 27001:2022 e SOC 2, conformidade com o RGPD, e infraestrutura europeia na cloud soberana

“Splashtop dá-nos a capacidade de implementar e monitorizar todas as nossas diversas máquinas de uma forma muito mais gerível do que até as opções mais caras da Microsoft e de outras. Desde a implementação de scripts até à conformidade de segurança, a Splashtop pode ajudar com tudo isso. Se alguma vez te deparares com um problema, o suporte ao cliente deles também é rápido a ajudar e está sempre disponível.” - Drew E., Administrador de Sistemas

“Os líderes de TI globais estão a escolher a Splashtop porque entregamos resultados que importam: retorno mais rápido, conformidade simplificada, e soluções que as suas equipas podem adotar em dias em vez de meses,” disse Alexander Draaijer, General Manager & Vice President Sales, Americas & EMEA, Splashtop, sediado em Amesterdão. “Este reconhecimento da G2 reflete a tração que estamos a ver em toda a região, à medida que organizações de várias dimensões procuram parceiros de confiança que possam ajudá-las a alcançar tanto a eficiência quanto a resiliência.”

Sobre Splashtop

A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.