Splashtop Reconhecida como Líder Regional na Europa e no Canadá nos Relatórios G2 Outono 2025
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O impulso em Gestão de Endpoints e Gestão de Patches reflete confiança dos clientes, ROI e adoção direcionada pela conformidade
CUPERTINO, Calif., 24 de Set. de 2025 – Splashtop anunciou hoje um desempenho forte nos Relatórios G2 Outono 2025, ganhando reconhecimento nas categorias Gestão de Endpoints, Gestão de Patches, Suporte Remoto e Desktop Remoto. Com designações abrangendo EMEA, Europa, Reino Unido e Canadá, a Splashtop continua a expandir globalmente enquanto oferece um ROI mensurável e soluções preparadas para conformidade para equipas de TI.
Destaques
Nomeada como Líder de Momentum em Gestão de Endpoints e Alto Desempenho no Relatório Regional Grid® EMEA
Reconhecido como um Líder Regional para Suporte Remoto e Remote Desktop em toda a EMEA, Europa, Reino Unido e Canadá
Premiado com o Melhor ROI Estimado nas categorias de Gestão de Endpoint e Gestão de Patches
Gestão de Patches varreu prémios com Implementação Mais Rápida, Mais Fácil de Usar, e Utilizadores Mais Prováveis de Recomendar em todas as dimensões de organização
Força Regional & Validação de Clientes
No Relatório Regional Grid® EMEA para Gestão de Endpoints, a Splashtop foi nomeada tanto como Líder de Momentum quanto como Alto Desempenho. Os revisores deram uma validação destacada, com 98% afirmando que recomendariam a Splashtop e 100% concordando que o produto está indo na direção certa.
Por toda a Europa e Reino Unido, Splashtop foi nomeada Líder Regional em Suporte Remoto e Desktop Remoto. No Relatório Regional Grid® Europeu de Suporte Remoto, os revisores elogiaram unanimemente o suporte multiplataforma da Splashtop e o acesso remoto não assistido, com 94% destacando o reinício remoto como uma característica valorizada. A segurança permanece central para a confiança do cliente, com a Splashtop ganhando altas avaliações de satisfação com capacidades como encriptação de dados (97%) e conformidade (96%).
"Suporte económico entre plataformas à medida e não assistido com complementos eficazes. Splashtop preenche os nossos requisitos para manter inúmeros servidores na cloud e on premises, principalmente Windows e macOS, assim como suporte à medida para os utilizadores finais dos nossos clientes, que inclui alguns dispositivos IOS e Android. É fácil de configurar e instalar e é muito mais económico do que os sistemas anteriores que utilizámos. Splashtop é utilizado todos os dias!" - Utilizador Verificado em Software Informático
Impulso de Gestão de Endpoint & Patches
A Splashtop continuou sua ascensão na Gestão de Patches, ganhando o Melhor ROI Estimado e varrendo emblemas de usabilidade e adoção. Os clientes reconheceram as capacidades de gestão de patches AEM da Splashtop sendo reconhecidas pela Implementação Mais Rápida (em geral e para PMEs), Mais Fáceis de Usar, e Utilizadores Mais Propensos a Recomendar. Juntamente com reconhecimentos em Gestão de Endpoints, essas realizações validam a estratégia da Splashtop em ajudar equipas de TI a consolidar ferramentas, melhorar o tempo de retorno e fornecer automatização e aplicação de patches em tempo real que abordam as necessidades mais urgentes de equipas de TI com recursos limitados.
“Splashtop funciona do teu telefone, computador ou tablet. E podes aceder remotamente a um telefone, computador ou tablet. Com o complemento de endpoint, é quase tão robusto quanto Kaseya. Estão a adicionar mais e mais funcionalidades o tempo todo e têm o potencial de ser O software de gestão de endpoints e controlo remoto." - Michael M., Senior Manager de Administração de Sistemas
Segurança & Conformidade para TI Europeia
O impulso da Splashtop na Europa alinha-se com as crescentes exigências de conformidade e segurança, incluindo o Ato de Resiliência Operacional Digital (DORA), NIS 2 (Diretiva de Sistemas e Informação de Rede 2), ENS (Declaração Sumária de Entrada), e o Ato de Resiliência Cibernética (CRA). A Splashtop pode capacitar as equipas de TI para cumprir esses requisitos com:
Criptografia AES de 256 bits, TLS e autenticação multifatorial
Patching automatizado e verificação de vulnerabilidades através do Splashtop Gestão autónoma de terminais
Registos detalhados e verificação de dispositivos para auditoria
Certificação ISO/IEC 27001:2022 e SOC 2, conformidade com o RGPD, e infraestrutura europeia na cloud soberana
“Splashtop dá-nos a capacidade de implementar e monitorizar todas as nossas diversas máquinas de uma forma muito mais gerível do que até as opções mais caras da Microsoft e de outras. Desde a implementação de scripts até à conformidade de segurança, a Splashtop pode ajudar com tudo isso. Se alguma vez te deparares com um problema, o suporte ao cliente deles também é rápido a ajudar e está sempre disponível.” - Drew E., Administrador de Sistemas
“Os líderes de TI globais estão a escolher a Splashtop porque entregamos resultados que importam: retorno mais rápido, conformidade simplificada, e soluções que as suas equipas podem adotar em dias em vez de meses,” disse Alexander Draaijer, General Manager & Vice President Sales, Americas & EMEA, Splashtop, sediado em Amesterdão. “Este reconhecimento da G2 reflete a tração que estamos a ver em toda a região, à medida que organizações de várias dimensões procuram parceiros de confiança que possam ajudá-las a alcançar tanto a eficiência quanto a resiliência.”
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.