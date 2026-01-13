Splashtop reconhecido com Menção Honrosa no Quadrante Mágico da Gartner® de 2026 para Ferramentas de Gestão de Endpoints
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A Splashtop está empenhada na sua visão de fornecer automação assistida por IA e capacidades de gestão de endpoints em tempo real que ajudam as equipas de TI a reduzir a complexidade e a reforçar a segurança.
CUPERTINO, Calif., 13 de janeiro de 2026 — Splashtop anunciou hoje que recebeu uma Menção Honrosa no Quadrante Mágico da Gartner® de Janeiro de 2026 para Ferramentas de Gestão de Endpoints. A Splashtop vê a menção como um reconhecimento da sua direção estratégica no espaço de Gestão autónoma de terminais e reconhece uma notável inovação dentro do mercado em evolução da gestão de terminais.
De acordo com a Gartner, “Até 2029, mais de 50% das organizações adotarão capacidades de Gestão autónoma de terminais (AEM) dentro de ferramentas avançadas de gestão de terminais e experiência digital do empregado (DEX), um aumento em relação aos 15% em 2026.”
Splashtop Gestão autónoma de terminais permite que as equipas informáticas de médio porte se modernizem sem perturbar a infraestrutura existente, reforçando a segurança e a eficiência. Projetado para complementar as ferramentas de registro e provisionamento de dispositivos existentes, como Microsoft Intune®, o Splashtop AEM expande a visibilidade e o controle para além da configuração inicial do dispositivo, ajudando as equipas de TI a preencher lacunas operacionais críticas. Através de um painel centralizado e fácil de usar, as equipas de TI obtêm uma visão clara sobre a saúde dos dispositivos e riscos ativos, permitindo uma resposta mais rápida e resolução proativa de problemas através de automação em vez de intervenção manual.
“Há mais de 20 anos, a Splashtop tem crescido junto com nossos clientes à medida que a forma como as pessoas trabalham e o cenário de ameaças mudaram”, disse Mark Lee, CEO e Co-fundador da Splashtop. “Acreditamos que este reconhecimento reflete a confiança que as equipas de TI depositam em nós para fornecer soluções de segurança e gestão que são práticas, acessíveis e projetadas para a forma como as organizações realmente operam hoje.”
Splashtop continua a obter forte validação de clientes e analistas em categorias de gestão de endpoints, gestão de patches, monitorização e gestão remota, e suporte remoto, incluindo reconhecimento consistente pela rápida obtenção de valor e forte ROI com base no feedback verificado dos clientes.
"Como líder técnico, um dos maiores desafios que enfrentamos é manter a visibilidade e o controle sobre um número crescente de endpoints em equipes distribuídas. Splashtop Gestão autónoma de terminais resolve isso ao fornecer capacidades centralizadas de monitorização em tempo real e automação que reduzem significativamente o esforço manual. Ajuda-nos a detectar e remediar proativamente problemas antes que afetem os utilizadores, o que melhora o tempo de atividade e a qualidade do serviço. A automatização de tarefas rotineiras—como aplicação de patches, implementação de software e verificações de saúde do sistema—liberta a nossa equipa para focar em iniciativas de maior valor. Também melhora nossa postura de segurança ao garantir que os endpoints são consistentemente atualizados e estejam em conformidade.” Líder Técnico, Serviços de TI
À medida que as organizações se adaptam a forças de trabalho cada vez mais distribuídas e ameaças de segurança aceleradas, a Gestão autónoma de terminais está a tornar-se crítica para manter o controlo sem aumentar a carga operacional. A Splashtop continua focada em ajudar as equipas de TI a modernizar a gestão de endpoints, reduzir riscos e alcançar valor imediato.
Para mais informações ou para agendar uma demonstração, visite www.splashtop.com/products/autonomous-endpoint-management
Divulgações:
Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, Robin Milton-Schonemann, Todd Larivee, Craig Fisler, 5 de janeiro de 2026.
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Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.