A Splashtop foi reconhecida como líder da categoria GetApp 2025 para software MSP
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O reconhecimento destaca o compromisso da Splashtop em ajudar os MSPs a simplificar o gerenciamento remoto de TI, melhorar a segurança e reduzir os custos operacionais.
CUPERTINO, Califórnia, mar. 6, 2025 - A Splashtop, líder em soluções remotas que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar, foi nomeada Líder de Categoria no Relatório GetApp 2025 para Software de Provedor de Serviços Gerenciados (MSP). Este reconhecimento baseia-se no feedback verificado dos utilizadores e demonstra a dedicação da Splashtop em equipar os MSPs com ferramentas poderosas e económicas. As suas soluções simplificam a gestão remota de TI, aumentam a segurança e melhoram a prestação de serviços para 40.000 MSPs em todo o mundo.
O GetApp, uma plataforma confiável de comparação e revisão de software, avalia e classifica o software com base em cinco critérios-chave para seus líderes de categoria: facilidade de uso, custo-benefício, funcionalidade, suporte ao cliente e probabilidade de recomendação. A pontuação da Splashtop de 90 em 100 serve como um ponto de prova, validando sua capacidade de atender às necessidades em evolução dos MSPs.
Ajudar os MSPs a superar os desafios da gestão de TI
Os MSPs operam num cenário de TI em rápida mudança, onde as expectativas dos clientes em relação a um suporte rápido e sem falhas são maiores do que nunca. Gerenciar diversos ambientes de TI, garantir a conformidade de segurança e manter os custos sob controle são preocupações constantes. Muitos MSPs estão à procura de soluções escaláveis e económicas que lhes permitam responder rapidamente a problemas de TI, mantendo ao mesmo tempo uma forte segurança e níveis de serviço.
A Splashtop ajuda os MSPs a enfrentar estes desafios, fornecendo uma plataforma de suporte e acesso remoto rápida e fiável que permite aos técnicos resolverem problemas de TI em tempo real, reduzindo o tempo de inatividade, aumentando a eficiência e reforçando a confiança do cliente. Com um amplo suporte de dispositivos, incluindo Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chromebook, MSPs pode ajudar os seus clientes em qualquer altura e em qualquer lugar, sem actualizações de infra-estruturas dispendiosas. Além disso, as fortes caraterísticas de segurança - como a autenticação multi-fator, a confiança nos dispositivos e a encriptação - dão aos MSPs confiança na proteção dos ambientes de TI dos seus clientes.
"Os MSPs operam com margens muito reduzidas, com uma necessidade crescente de ganhos em segurança, eficiência e custos, ao mesmo tempo que garantem que os sistemas dos seus clientes permanecem operacionais e seguros," disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "Reconhecemos esses desafios e estamos comprometidos em fornecer soluções acessíveis que simplifiquem e automatizem o gerenciamento remoto de TI sem comprometer a segurança ou o desempenho. O nosso objetivo é ajudar a MSPs a trabalhar de forma mais inteligente, a responder mais rapidamente e a expandir os seus negócios com confiança."
Reconhecimento orientado para o cliente
A classificação da Splashtop no Relatório de Líderes de Categoria GetApp de 2025 é apoiada pelo feedback positivo dos profissionais de TI que utilizam a sua plataforma diariamente.
"Fácil de implantar, acessar e usar. O Splashtop é realmente um agente remoto obrigatório para MSPs, independentemente do tamanho." – Andrew M., Tecnologia da Informação e Serviços, 1-10 funcionários
O Splashtop é essencial para as nossas soluções de apoio remoto e nunca nos falhou, mesmo nas situações mais difíceis. O Splashtop é muito reativo e nunca apresenta falhas ou falhas." – Kyle S., Tecnologia da Informação e Serviços, 51-200 funcionários
"Utilizamos o Splashtop há muitos anos e a sua implementação é muito fácil, além de ser atualizado com frequência. Todas as funcionalidades padrão e alguns extras estão incluídos na caixa." – Aaron F., Tecnologia da Informação e Serviços, 51-200 funcionários
Os profissionais de TI e MSP que procuram uma solução de suporte e acesso remoto de alto desempenho e custo-benefício podem aprender mais em www.splashtop.com. Comece hoje mesmo uma avaliação gratuita ou solicite uma demonstração personalizada.
Sobre o Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultrabaixa. O Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores, 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. www.splashtop.com