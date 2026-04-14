Splashtop alimenta o Suporte Remoto dentro do Rippling
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Integração embutida permite que as equipas de TI acedam e controlem remotamente dispositivos dentro do Rippling, com contexto completo da gestão de dispositivos e fluxos de trabalho de identidade.
CUPERTINO, Calif., 5 de maio de 2026 — Splashtop® Inc. agora está integrado diretamente no Rippling, permitindo que os administradores acessem com um clique para controlar de forma segura os dispositivos Mac e Windows dos funcionários através da aplicação de Dispositivos. As capacidades da Splashtop potenciam os fluxos de trabalho de suporte dentro do Rippling, permitindo que as equipas de TI iniciem sessões seguras a partir de registos de dispositivos e tomem medidas com o contexto completo sobre a identidade do utilizador, a saúde do dispositivo e os controlos de política. Com o Splashtop incorporado, as equipas de TI podem passar diretamente da visibilidade dos dispositivos para a ação remota, acelerando a resolução de problemas enquanto garantem que cada sessão está alinhada com os requisitos de identidade e política.
“A Splashtop é cada vez mais o parceiro de acesso remoto de eleição para plataformas de software que constroem experiências de TI integradas”, disse Mark Lee, CEO e Co-fundador da Splashtop. “Através do nosso trabalho com a Rippling, os clientes já estão a ver melhorias nos fluxos de trabalho operacionais, com maior rapidez, segurança e controlo.”
À medida que as organizações consolidam sistemas empresariais em plataformas unificadas, a capacidade de se conectar com segurança a dispositivos e agir sobre eles tornou-se fundamental para as operações de TI. Ao incorporar Splashtop, a Rippling melhora a sua plataforma com controlo remoto em tempo real, dando às equipas de TI a capacidade de agir imediatamente com insights sobre dispositivos e impulsionar fluxos de trabalho mais responsivos.
"A nossa missão é libertar pessoas inteligentes para trabalharem em problemas difíceis,” disse Zaafir Kherani, Gestor de Produto Principal da Gestão de Dispositivos Rippling. "Ao integrar Splashtop, estamos a permitir que as equipas de TI acedam e suportem dispositivos em tempo real, dentro do mesmo sistema que usam para gerir empregados, dispositivos e identidade. Isto cria uma experiência mais conectada que ajuda os nossos clientes a moverem-se mais rapidamente e a manterem o controlo ao longo dos seus ambientes."
A funcionalidade está disponível agora. Para mais informações, visite Rippling Gestão de Dispositivos.
Sobre o Splashtop
Splashtop é o fornecedor global melhor classificado de soluções de acesso remoto e suporte remoto que simplificam o desempenho seguro no mundo do trabalho de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como a prioridade nº 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerir para pequenas e médias empresas e grandes empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto desempenho, suporte a uma vasta gama de dispositivos e suporte ao cliente 24/5. A solução acessível escolhida por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. O Splashtop é um membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft nos seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios evolutivos do panorama de IT atual. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.
Sobre a Rippling
Rippling é a plataforma líder em gestão de força de trabalho que une RH, IT e Finanças num único sistema unificado. Com Rippling, as empresas podem gerir todo o ciclo de vida dos colaboradores — desde a contratação e integração até ao processamento de salários, benefícios, dispositivos e muito mais — tudo num só lugar. Construído numa única fonte de verdade para dados dos colaboradores, Rippling automatiza mais trabalho do que qualquer outro sistema, permitindo que as organizações se concentrem no que é mais importante: as suas pessoas. Fundada em 2016 e com sede em São Francisco, Rippling serve dezenas de milhares de empresas globalmente. Saiba mais em rippling.com.