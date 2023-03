Splashtop publica marcos significativos na sua jornada até a avaliação de $1 bilhão de dólares

O ano de 2020 foi marcado pela expansão da receita, lucros, clientes e alcance geográfico

SAN JOSE, Califórnia, 27 de Janeiro de 2021-Splashtop Inc., líder emergente em acesso remoto e suporte remoto de próxima geração, relata um ano de marcos significativos que abriram o caminho para o anúncio de hoje de uma rodada de investimentos de 50 milhões de dólares, que elevou a avaliação da empresa para mais de um bilhão de dólares

Algumas realizações da Splashtop em 2020:

Pontuação de 93 do Net Promoter Score (NPS) na categoria de satisfação dos clientes, com base em um relatório emitido pela G2 — o NPS mais alto dentre as empresas de acesso remoto.

Serviu 85% das empresas da Fortune 500 - incluindo FedEx, GE, Marriott e Toyota - bem como instituições governamentais e educacionais como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), Universidade de Harvard, Stanford Healthcare, e um laboratório de investigação que permite a investigação de vacinas COVID-19 por grandes empresas farmacêuticas.

Ajudou milhares de empresas a se adaptarem ao trabalho remoto durante a pandemia da COVID-19, permitindo que seus funcionários acessassem seus computadores, dados e aplicativos de software de maneira totalmente remota, até mesmo através de seus dispositivos pessoais.

Permitiu que centenas de milhares de estudantes, tanto em instituições de ensino fundamental quanto superior, acessassem aplicativos de software presentes apenas nos laboratórios de informática de suas instituições usando seus laptops, tablets e Chromebooks, sem sair de casa.

Atingiu os requisitos de conformidade com a auditoria de segurança SOC 2/SOC 3 e preparou-se para cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da Europa.

Algumas atividades importantes da Splashtop em 2020 incluem:

Novas parcerias globais na EMEA, América do Sul e Ásia.

Uma sede EMEA em Amsterdã, aceitação do Euro e suporte multilíngue na Europa.

Abertura de uma sede do canal APAC em Singapura, apoiando centenas de parceiros geradores de receita e criando canais corporativos em vários países, incluindo no Japão.

A criação de um Conselho de Segurança para ajudar a orientar a Splashtop em suas rigorosas metas de segurança e conformidade.

Integração da Autenticação Única (SSO) em sua linha de produtos de acesso remoto, permitindo que as organizações possam autenticar seus usuários e dispositivos e assim melhorar a sua segurança cibernética.

Anúncio do suporte para streaming em 4K a 40 quadros por segundo (fps) e iMac Pro Retina 5K, com baixa latência — ajudando editores de vídeo, desenvolvedores de jogos, usuários CAD/CAM e outros que realizam atividades de alto processamento a trabalhar em casa, sem precisar ir até seus locais de trabalho físicos.

Lançamento do Splashtop Enterprise— uma solução de acesso remoto e suporte remoto que oferece às empresas opções flexíveis de licenciamento para atender sua equipe de TI, help desk e necessidades de acesso remoto — e o Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos, permitindo que instituições educacionais possam gerenciar melhor o acesso dos estudantes e professores aos recursos computacionais dos laboratórios de informática dos seus campus.

“Clientes felizes são parte integrante dos nossos negócios”, disse Mark Lee, cofundador e CEO da Splashtop. “Seja através de novos produtos e recursos, alcance geográfico expandido ou facilitando ainda mais fácil a compra do nosso software de acesso e suporte remoto, encantar todos os clientes está no centro de tudo o que fazemos.”

O blog da Splashtop fornece mais detalhes sobre o caminho da Splashtop para a sua avaliação de um bilhão de dólares e o status de unicórnio.

Sobre a Splashtop

Com sede no Vale do Silício, a Splashtop Inc. fornece acesso remoto de próxima geração e software e serviços de suporte remoto para empresas, instituições acadêmicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs, departamentos de TI, e indivíduos. A abordagem de acesso remoto baseada em cloud, segura e facilmente gerida da Splashtop está substituindo cada vez mais as abordagens legacy, tais como as redes privadas virtuais (VPNs), ao mesmo tempo que ganha um Net Promoter Score (NPS) impressionante de 93, que se trata de um padrão para avaliar a satisfação do cliente. Mais de 30 milhões de usuários, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, usam os produtos Splashtop a nível global. Visite www.splashtop.com para mais informações.