Splashtop publica marcos significativos na sua jornada até a avaliação de $1 bilhão de dólares

A Splashtop regista marcos significativos no seu caminho para uma avaliação de $1B
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O ano de 2020 foi marcado pela expansão da receita, lucros, clientes, alcance geográfico
SAN JOSE, Califórnia, 27 de janeiro de 2021 - A Splashtop Inc., líder emergente em acesso remoto e suporte remoto de última geração, conta um ano de marcos significativos que abriram caminho para o anúncio de hoje de uma rodada de financiamento de US$ 50 milhões que elevou a avaliação da empresa para mais de US$ 1 bilhão.
Entre as suas realizações em 2020, o Splashtop:
Ganhei uma pontuação de 93 Net Promoter Score (NPS) que mede a satisfação do cliente, com base em um relatório de terceiros do G2 — o NPS mais alto de qualquer empresa no negócio de acesso remoto.
Atendeu 85% das empresas da Fortune 500 – incluindo FedEx, GE, Marriott e Toyota – bem como instituições governamentais e educacionais, como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), Universidade de Harvard, Stanford Healthcare e um laboratório de pesquisa que permite a pesquisa de vacinas COVID-19 por grandes empresas farmacêuticas.
Ajudou milhares de empresas a mudar para o trabalho remoto durante a pandemia de COVID-19, permitindo que os funcionários acessassem remotamente seus computadores, dados e aplicativos de software baseados no trabalho a partir de seus dispositivos pessoais em casa.
Permitiu que centenas de milhares de estudantes, tanto no K-12 como em instituições de ensino superior, acedessem a aplicações de software executadas em laboratórios de informática escolares a partir de casa utilizando os seus portáteis, tablets e Chromebooks.
Atingiu a conformidade de auditoria de segurança SOC 2/SOC 3 e preparou-se para cumprir o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da Europa.
As actividades importantes para o Splashtop em 2020 incluem:
Estabelecer novas parcerias globais na EMEA, América do Sul e Ásia.
Abertura de uma sede EMEA em Amesterdão e reforço da sua moeda Euro e apoio multilingue local na Europa.
Abertura de uma sede de canal APAC em Cingapura, suporte a centenas de parceiros de canal geradores de receita e construção de canais corporativos em vários países, incluindo o Japão.
Estabelecimento de um Conselho Consultivo de Segurança para ajudar a orientar a Splashtop para os seus objectivos rigorosos de segurança e conformidade.
Integração do Single Sign On (SSO) em sua linha de produtos de acesso remoto, permitindo que as organizações autentiquem usuários e dispositivos centralmente para melhorar a cibersegurança.
Anuncia o suporte para transmissão de qualidade 4K a 40 fotogramas por segundo (fps) e iMac Pro Retina 5K, com baixa latência - equipando melhor os editores de vídeo, os programadores de jogos, os utilizadores de CAD/CAM e outros que realizam actividades de processamento intensivo para trabalharem a partir de casa, sem necessitarem de acesso físico às estações de trabalho topo de gama dos seus locais de trabalho.
Lançando o Splashtop Enterprise - umasolução abrangente de acesso remoto e suporte remoto que oferece às empresas opções flexíveis de licenciamento para atender às necessidades de acesso remoto de sua equipe de TI, help desk e usuário final - e o Splashtop Enterprise for Remote Labs, permitindo que as instituições educacionais gerenciem melhor o acesso de alunos e professores a recursos de computação localizados em laboratórios de informática no campus.
"Criar clientes satisfeitos é uma parte integrante da forma como fazemos negócios", disse Mark Lee, cofundador e CEO da Splashtop. "Seja por meio de novos produtos e recursos, alcance geográfico expandido ou tornando ainda mais fácil comprar e usar nosso software de acesso remoto e suporte remoto, encantar os clientes está no centro de tudo o que fazemos."
O blogue da Splashtop fornece mais pormenores sobre o percurso da Splashtop até à sua avaliação de mil milhões de dólares e ao estatuto de unicórnio.
Sobre a Splashtop
Com sede em Silicon Valley, a Splashtop Inc. fornece software e serviços de acesso remoto e suporte remoto de última geração para empresas, instituições académicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs, departamentos de TI e indivíduos. A abordagem de acesso remoto baseada na nuvem, segura e de fácil gestão da Splashtop está a substituir cada vez mais as abordagens antigas, como as redes privadas virtuais (VPN), ao mesmo tempo que obtém um impressionante 93 Net Promoter Score (NPS), um padrão para avaliar a satisfação do cliente. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os de 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Visite www.splashtop.com para obter mais informações.